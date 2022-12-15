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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Комедия 2009

Рейтинг американских фильмов в жанре комедия 2009 года

Ледниковый период 3: Эра динозавров
1 Ледниковый период 3: Эра динозавров
приключения, анимация, семейный, комедия 2009, США
8.3
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Голая правда
2 Голая правда
мелодрама, комедия 2009, США
8.2
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Предложение
3 Предложение
мелодрама, комедия 2009, США
8.2
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Добро пожаловать в Зомбилэнд
4 Добро пожаловать в Зомбилэнд
комедия, ужасы 2009, США
8.1
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Мальчишник в Вегасе
5 Мальчишник в Вегасе
комедия 2009, США
8.0
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Элвин и бурундуки 2
6 Элвин и бурундуки 2
фантастика, комедия, семейный, мюзикл 2009, США
7.9
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Пипец
7 Пипец
боевик, драма, комедия 2009, США
7.9
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Простые сложности
8 Простые сложности
мелодрама, комедия 2009, США
7.6
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Принцесса и лягушка
9 Принцесса и лягушка
мелодрама, мюзикл, комедия, семейный, анимация 2009, США
7.6
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Так себе каникулы
10 Так себе каникулы
комедия 2009, США
7.6
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Мне бы в небо
11 Мне бы в небо
комедия, драма 2009, США
7.5
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Бабник
12 Бабник
комедия 2009, США
7.5
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Отель для собак
13 Отель для собак
комедия 2009, США / Германия
7.5
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500 дней лета
14 500 дней лета
комедия, драма, мелодрама 2009, США
7.4
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Серьезный человек
15 Серьезный человек
комедия 2009, США
7.3
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Зубная фея
16 Зубная фея
сказка, комедия 2009, США / Канада
7.2
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Монстры против пришельцев
17 Монстры против пришельцев
комедия, семейный, анимация 2009, США
7.2
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Шпион по соседству
18 Шпион по соседству
боевик, комедия 2009, США
7.2
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Я люблю тебя, Филлип Моррис
19 Я люблю тебя, Филлип Моррис
комедия 2009, США
7.1
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Замерзшая из Майами
20 Замерзшая из Майами
мелодрама, комедия 2009, США
7.1
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Шопоголик
21 Шопоголик
комедия, мелодрама 2009, США
7.1
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Война невест
22 Война невест
комедия 2009, США
7.1
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Ведьмина гора
23 Ведьмина гора
триллер, фантастика, комедия, приключения 2009, США
7.0
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Ночь в музее 2
24 Ночь в музее 2
комедия, боевик, семейный 2009, США
7.0
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Формула любви для узников брака
25 Формула любви для узников брака
комедия 2009, США
7.0
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Призраки бывших подружек
26 Призраки бывших подружек
комедия, мелодрама 2009, США
7.0
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Розовая Пантера 2
27 Розовая Пантера 2
комедия, мистика 2009, США
7.0
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Тело Дженнифер
28 Тело Дженнифер
ужасы, комедия, триллер, фантастика 2009, США
6.9
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Затерянный мир
29 Затерянный мир
приключения, комедия, фантастика 2009, США
6.4
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Супруги Морган в бегах
30 Супруги Морган в бегах
мелодрама, комедия 2009, США
6.2
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Временно беременна
31 Временно беременна
комедия 2009, США
6.2
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Ничего личного
32 Ничего личного
комедия, триллер 2009, США
5.7
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Безумный спецназ
33 Безумный спецназ
комедия 2009, США
5.6
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Приколисты
34 Приколисты
комедия, драма 2009, США
5.5
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Мститель
35 Мститель
приключения, комедия 2009, США
5.5
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Типа крутой охранник
36 Типа крутой охранник
комедия 2009, США
5.3
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