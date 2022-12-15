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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Комедия 2008

Рейтинг американских фильмов в жанре комедия 2008 года

Кунг-Фу Панда
1 Кунг-Фу Панда
комедия, анимация 2008, США
8.4
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Хэнкок
2 Хэнкок
комедия, фантастика, боевик 2008, США
8.4
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Всегда говори
3 Всегда говори "Да"
комедия 2008, США
8.3
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Мадагаскар 2
4 Мадагаскар 2
сказка, семейный, анимация, комедия, приключения 2008, США
8.2
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Вольт
5 Вольт
анимация, комедия, семейный 2008, США
8.2
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Однажды в Вегасе
6 Однажды в Вегасе
комедия 2008, США
7.9
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Классный мюзикл: Выпускной
7 Классный мюзикл: Выпускной
мелодрама, комедия, мюзикл, семейный, драма 2008, США
7.8
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Папе снова 17
8 Папе снова 17
комедия 2008, США
7.7
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Марли и я
9 Марли и я
комедия 2008, США
7.7
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Мамма Миа!
10 Мамма Миа!
комедия, мелодрама, мюзикл 2008, Великобритания / США
7.6
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Сказки на ночь
11 Сказки на ночь
фэнтези, комедия 2008, США
7.6
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Запретное царство
12 Запретное царство
боевик, фантастика, комедия, приключения 2008, США
7.5
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Напряги извилины
13 Напряги извилины
комедия, боевик 2008, США
7.5
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Не шутите с Зоханом
14 Не шутите с Зоханом
комедия 2008, США
7.4
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Девушка моего лучшего друга
15 Девушка моего лучшего друга
комедия 2008, США
7.3
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Сезон охоты 2
16 Сезон охоты 2
приключения, комедия, семейный, анимация 2008, США
7.3
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Четыре Рождества
17 Четыре Рождества
комедия, мелодрама 2008, США
7.3
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Секс в большом городе
18 Секс в большом городе
мелодрама, комедия 2008, США
7.2
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Зак и Мири снимают порно
19 Зак и Мири снимают порно
комедия, мелодрама, драма 2008, США
7.2
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После прочтения сжечь
20 После прочтения сжечь
драма, комедия 2008, США
7.2
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В пролете
21 В пролете
мелодрама, комедия 2008, США
7.1
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Вики Кристина Барселона
22 Вики Кристина Барселона
мелодрама, драма, комедия 2008, США / Испания
7.1
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Солдаты неудачи
23 Солдаты неудачи
комедия 2008, США
7.1
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Обещать - не значит жениться
24 Обещать - не значит жениться
комедия 2008, США
7.1
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27 свадеб
25 27 свадеб
мелодрама, комедия 2008, США
7.0
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Мумия: Гробница Императора Драконов
26 Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер 2008, Германия / Канада / США
7.0
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Знакомьтесь: Дэйв
27 Знакомьтесь: Дэйв
фантастика, комедия 2008, США
7.0
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Мальчикам это нравится
28 Мальчикам это нравится
комедия 2008, США
6.9
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Приключения Десперо
29 Приключения Десперо
комедия, сказка, приключения, анимация, семейный 2008, Великобритания / США
6.8
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Бруно
30 Бруно
комедия 2008, США
6.8
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Легкое поведение
31 Легкое поведение
комедия, мелодрама 2008, Великобритания / США
6.7
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Ананасовый экспресс: сижу, курю
32 Ананасовый экспресс: сижу, курю
комедия 2008, США
6.7
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Супергеройское кино
33 Супергеройское кино
комедия, боевик 2008, США
6.3
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Крошка из Беверли-Хиллз
34 Крошка из Беверли-Хиллз
комедия, приключения 2008, США
6.3
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Однажды в Голливуде
35 Однажды в Голливуде
комедия, драма 2008, США
6.2
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Игорь
36 Игорь
анимация, комедия 2008, США
5.6
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Удушье
37 Удушье
драма, комедия 2008, США
5.6
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Нереальный блокбастер
38 Нереальный блокбастер
комедия 2008, США
5.0
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Знакомство со Спартанцами
39 Знакомство со Спартанцами
комедия 2008, США
4.9
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Красавица и уродина
40 Красавица и уродина
мелодрама, комедия 2008, США
4.7
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