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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Комедия 2007

Рейтинг американских фильмов в жанре комедия 2007 года

Пираты Карибского моря: На краю света
1 Пираты Карибского моря: На краю света
сказка, боевик, комедия, приключения 2007, США
8.6
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Рататуй
2 Рататуй
комедия, семейный, анимация 2007, США
8.4
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P.S. Я люблю тебя
3 P.S. Я люблю тебя
комедия, драма 2007, США
7.6
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Крутая Джорджия
4 Крутая Джорджия
мелодрама, драма, комедия 2007, США
7.6
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Грайндхаус
5 Грайндхаус
ужасы, боевик, фантастика, комедия 2007, США / Канада
7.5
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Зачарованная
6 Зачарованная
комедия, приключения, сказка, мюзикл, семейный, анимация 2007, США
7.5
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Шрэк-третий
7 Шрэк-третий
анимация, комедия, приключения, сказка, семейный 2007, США
7.5
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Девушка моих кошмаров
8 Девушка моих кошмаров
мелодрама, комедия, драма 2007, США
7.4
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Пока не сыграл в ящик
9 Пока не сыграл в ящик
приключения, драма, комедия 2007, США
7.4
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Симпсоны в кино
10 Симпсоны в кино
анимация, комедия 2007, США
7.4
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Лови волну!
11 Лови волну!
анимация, семейный, комедия 2007, США
7.4
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Джуно
12 Джуно
комедия, драма 2007, США
7.4
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Братц
13 Братц
комедия, семейный 2007, США
7.3
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Большой Стэн
14 Большой Стэн
комедия 2007, США
7.3
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Классный мюзикл 2: Каникулы
15 Классный мюзикл 2: Каникулы
мюзикл, семейный, драма, комедия, мелодрама 2007, США
7.3
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Черепашки ниндзя
16 Черепашки ниндзя
боевик, анимация, фэнтези, комедия, приключения 2007, США
7.3
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Час пик 3
17 Час пик 3
боевик, триллер, криминал, комедия 2007, США
7.2
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Удачи, Чак!
18 Удачи, Чак!
мелодрама, комедия 2007, США
7.2
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Козырные тузы
19 Козырные тузы
драма, криминал, боевик, комедия 2007, Великобритания / США / Франция
7.2
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Би Муви: медовый заговор
20 Би Муви: медовый заговор
анимация, комедия 2007, США
7.1
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Элвин и бурундуки
21 Элвин и бурундуки
семейный, комедия 2007, США
7.1
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SuperПерцы
22 SuperПерцы
комедия 2007, США
7.0
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Тринадцать друзей Оушена
23 Тринадцать друзей Оушена
криминал, комедия, драма, триллер 2007, США
7.0
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Поезд на Дарджилинг
24 Поезд на Дарджилинг
приключения, драма, комедия 2007, США
7.0
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Лавка чудес
25 Лавка чудес
семейный, сказка, комедия 2007, США
6.8
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Очень эпическое кино
26 Очень эпическое кино
комедия, приключения 2007, США
5.6
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