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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Комедия 2005

Рейтинг американских фильмов в жанре комедия 2005 года

Между небом и землей
1 Между небом и землей
мелодрама, комедия 2005, США
7.6
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Чарли и шоколадная фабрика
2 Чарли и шоколадная фабрика
приключения, сказка, комедия, семейный 2005, США
7.6
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Мадагаскар
3 Мадагаскар
комедия, анимация, приключения, сказка, семейный 2005, США
7.5
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Правила съема: Метод Хитча
4 Правила съема: Метод Хитча
комедия, мелодрама 2005, США
7.5
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Братья Гримм
5 Братья Гримм
триллер, ужасы, комедия, приключения, фантастика 2005, США / Великобритания / Чехия
7.2
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Лысый нянька: Спецзадание
6 Лысый нянька: Спецзадание
боевик, комедия 2005, США / Канада
6.9
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Автостопом по Галактике
7 Автостопом по Галактике
комедия, приключения, фантастика 2005, США / Великобритания
6.9
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Аферисты: Дик и Джейн развлекаются
8 Аферисты: Дик и Джейн развлекаются
криминал, комедия 2005, США
6.6
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