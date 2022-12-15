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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Комедия 2004

Рейтинг американских фильмов в жанре комедия 2004 года

Шрэк 2
1 Шрэк 2
сказка, комедия, анимация, приключения, семейный 2004, США
8.3
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Вечное сияние чистого разума
2 Вечное сияние чистого разума
драма, комедия, мелодрама 2004, США
8.1
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Подводная братва
3 Подводная братва
комедия, анимация 2004, США
7.4
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50 первых поцелуев
4 50 первых поцелуев
мелодрама, комедия 2004, США
7.4
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Губка Боб Квадратные Штаны
5 Губка Боб Квадратные Штаны
комедия, анимация, приключения, семейный 2004, США
7.3
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Степфордские жены
6 Степфордские жены
мюзикл, драма, триллер, комедия 2004, США
7.1
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Лемони Сникет: 33 несчастья
7 Лемони Сникет: 33 несчастья
комедия, сказка, семейный, приключения 2004, США / Германия
7.1
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Знакомство с Факерами
8 Знакомство с Факерами
комедия 2004, США
6.9
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Скуби Ду 2: Монстры на свободе
9 Скуби Ду 2: Монстры на свободе
комедия, семейный, приключения 2004, США
6.9
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Двенадцать друзей Оушена
10 Двенадцать друзей Оушена
боевик, комедия, триллер, криминал 2004, США / Австралия
6.3
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Гарфилд
11 Гарфилд
семейный, комедия, анимация 2004, США
6.2
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