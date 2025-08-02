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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Комедия 1940

Рейтинг американских фильмов в жанре комедия 1940 года

Великий диктатор 8.4
1 Великий диктатор
драма, военный, комедия 1940, США
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Филадельфийская история 8.1
2 Филадельфийская история
комедия, мелодрама 1940, США
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Магазинчик за углом 8.1
3 Магазинчик за углом
комедия, драма, мелодрама 1940, США
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Его девушка Пятница 7.9
4 Его девушка Пятница
комедия, мелодрама, драма 1940, США
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