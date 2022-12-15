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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Детский

Рейтинг американских фильмов в жанре детский

Холодное сердце 2
1 Холодное сердце 2
анимация, семейный, детский 2019, США
8.6
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Суперсемейка 2
2 Суперсемейка 2
анимация, детский 2018, США
8.2
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Кролик Питер
3 Кролик Питер
анимация, семейный, детский 2018, США
7.9
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Angry Birds 2 в кино
4 Angry Birds 2 в кино
анимация, детский 2019, США
7.8
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Тачки 3
5 Тачки 3
детский, анимация, приключения 2017, США
7.8
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История игрушек 4
6 История игрушек 4
комедия, фэнтези, детский, семейный 2019, США
7.7
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Полет навигатора
7 Полет навигатора
детский, приключения, фантастика 1986, США
7.6
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Сезон охоты 3
8 Сезон охоты 3
детский, анимация 2010, США
7.5
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My Little Pony в кино
9 My Little Pony в кино
анимация, детский 2017, США / Канада
7.4
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Тролли. Мировой тур
10 Тролли. Мировой тур
анимация, детский 2020, США
7.1
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Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
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