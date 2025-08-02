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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Биография 2024

Рейтинг американских фильмов в жанре биография 2024 года

Великая 7.4
1 Великая Байопик с Кейт Уинслет о культовом фотографе XX века
биография, драма 2024, США
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Боб Дилан: Никому не известный 7.3
2 Боб Дилан: Никому не известный Музыкальный байопик о пути к славе легендарного артиста
биография, драма, музыка 2024, США
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Быть лучше: История Робби Уильямса 7.2
3 Быть лучше: История Робби Уильямса Музыкальный байопик о самой эксцентричной звезде Британии
биография, музыка 2024, США / Австралия
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Мария 6.4
4 Мария Байопик с Анджелиной Джоли о последних днях оперной дивы в окружении призраков и верных слуг
биография, драма 2024, Германия / США / ОАЭ / Италия
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