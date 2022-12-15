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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Биография

Рейтинг американских фильмов в жанре биография

FORD против FERRARI
1 FORD против FERRARI
биография, драма, спорт 2019, США
8.9
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Богемская рапсодия
2 Богемская рапсодия
драма, биография, мюзикл 2018, США / Великобритания
8.7
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Игры разума
3 Игры разума
мистика, драма, биография 2001, США
8.6
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Храброе сердце
4 Храброе сердце
военный, биография, боевик, драма 1995, США
8.6
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По соображениям совести
5 По соображениям совести
военный, драма, биография 2016, США
8.3
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Список Шиндлера
6 Список Шиндлера
исторический, военный, драма, биография 1993, США
8.2
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Мотылек
7 Мотылек
драма, криминал, биография 2017, Сербия / Черногория / Мальта / США
8.1
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Гонка
8 Гонка
биография, драма, боевик, спорт 2012, США
8.1
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Величайший шоумен
9 Величайший шоумен
мюзикл, биография, драма 2018, США
8.1
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Чудо на Гудзоне
10 Чудо на Гудзоне
драма, биография 2016, США
8.0
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Джейн Остин
11 Джейн Остин
биография, драма, мелодрама 2007, США / Великобритания / Ирландия
7.8
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На гребне волны
12 На гребне волны
драма, приключения, биография, триллер, криминал 1991, США
7.8
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Волшебная страна
13 Волшебная страна
биография, семейный, драма 2004, Великобритания / США
7.8
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Жена смотрителя зоопарка
14 Жена смотрителя зоопарка
драма, биография, военный 2016, США
7.5
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Большая игра
15 Большая игра
драма, биография 2017, США
7.5
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Дневник баскетболиста
16 Дневник баскетболиста
биография, спорт, драма 1995, США
7.5
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Фаворитка
17 Фаворитка
биография, исторический 2018, Ирландия / Великобритания / США
7.5
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2Pac: Легенда
18 2Pac: Легенда
драма, биография, мюзикл 2017, США
7.4
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Контроль
19 Контроль
мюзикл, драма, биография 2007, США / Великобритания / Австралия / Япония
7.4
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Игра в имитацию
20 Игра в имитацию
триллер, биография, драма 2014, США
7.4
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Фрида
21 Фрида
драма, биография 2002, США / Канада / Мексика
7.3
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Скафандр и бабочка
22 Скафандр и бабочка
биография, драма 2007, Франция / США
7.3
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Король Ричард
23 Король Ричард
драма, биография, спорт 2021, США
7.3
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Человек на Луне
24 Человек на Луне
драма, биография 2018, США
7.3
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Джеки
25 Джеки
драма, биография 2016, США / Франция
7.2
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Виктория и Абдул
26 Виктория и Абдул
драма, биография, исторический 2017, США / Великобритания
7.2
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12 лет рабства
27 12 лет рабства
драма, исторический, биография 2013, США / Великобритания
7.2
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Тоня против всех
28 Тоня против всех
биография, комедия, спорт 2017, США
6.7
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Охотник за разумом. Схватка
29 Охотник за разумом. Схватка
биография, криминал, драма 2021, США
6.3
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Затерянный город Z
30 Затерянный город Z
исторический, драма, приключения, биография, боевик 2016, США
6.1
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Джобс: Империя соблазна
31 Джобс: Империя соблазна
драма, биография 2013, США
5.6
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Харви Милк
32 Харви Милк
биография, драма 2008, США
5.5
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