Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении

А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем

«Наконец-то любимый Прилучный вернулся»: новый трейлер «Мажора в Дубае» свел поклонниц с ума — ждем 30 октября (видео)

Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор

«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки

«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался

«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще

Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре

Хитовый боевик с Джейсоном Стэйтемом теперь официально получит продолжение — прошлогодний фильм внезапно стал одной из лучших работ актера

«Великолепный век» почти умолчал об этом: реальная свадьба Хюррем вошла в историю — на ушах стоял весь город