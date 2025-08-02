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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Анимация 2024

Рейтинг американских фильмов в жанре анимация 2024 года

Дикий робот 8.8
1 Дикий робот История робота, который попадает на необитаемый остров и там находит семью
приключения, анимация, семейный 2024, США
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Головоломка 2 8.4
2 Головоломка 2 Райли знакомится с подростковыми эмоциями
анимация 2024, США
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Трансформеры: Начало 8.2
3 Трансформеры: Начало Приключенческий мультфильм о том, как Оптимус Прайм и Мегатрон стали заклятыми врагами
боевик, приключения, анимация 2024, США
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Муфаса: Король лев 7.9
4 Муфаса: Король лев Приквел «Короля льва» о юном отце Симбы
приключения, анимация, драма 2024, США
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Моана 2 7.8
5 Моана 2 Древний зов ведёт Моану навстречу величайшему приключению в жизни
анимация 2024, США
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Приключения Паддингтона 3 7.7
6 Приключения Паддингтона 3 Забавный медвежонок и его человеческая семья исследуют джунгли Перу
приключения, анимация, комедия 2024, Франция / США
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Кунг-фу Панда 4 7.5
7 Кунг-фу Панда 4
боевик, приключения, анимация 2024, США
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10 жизней 7.4
8 10 жизней Комедийный мультфильм о коте, которому предстоит побывать в шкуре разных животных
анимация 2024, США
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Гадкий я 4 7.3
9 Гадкий я 4 Новые приключения Грю и желтых миньонов
приключения, анимация, комедия 2024, США
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Гарфилд 7.1
10 Гарфилд
приключения, анимация, комедия 2024, США
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Ночь в зоопарке 6.9
11 Ночь в зоопарке Кролик-мутант держит в страхе всех зверей
анимация, комедия, ужасы 2024, Франция / США / Бельгия / Канада
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