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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Анимация 2021

Рейтинг американских фильмов в жанре анимация 2021 года

Зверопой 2
1 Зверопой 2
анимация, мюзикл 2021, США
8.9
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Лука
2 Лука
анимация, приключения, фэнтези 2021, США
8.8
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Райя и последний дракон
3 Райя и последний дракон
анимация 2021, США
8.5
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Энканто
4 Энканто
приключения, анимация, комедия 2021, США / Колумбия
8.4
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Большой красный пес Клиффорд
5 Большой красный пес Клиффорд
анимация, семейный 2021, США
8.2
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Босс-молокосос 2
6 Босс-молокосос 2
анимация 2021, США
8.2
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Семейка Аддамс: Горящий тур
7 Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.1
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Неисправимый Рон
8 Неисправимый Рон
анимация 2021, США
7.9
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Том и Джерри
9 Том и Джерри
анимация 2021, США
7.8
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Щенячий патруль в кино
10 Щенячий патруль в кино
анимация, приключения 2021, США / Канада
7.7
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Космический джем: Новое поколение
11 Космический джем: Новое поколение
анимация, комедия, фэнтези, фантастика 2021, США
6.7
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9.0
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