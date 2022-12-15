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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Анимация 2019

Рейтинг американских фильмов в жанре анимация 2019 года

Эверест
1 Эверест
анимация 2019, США
8.6
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Холодное сердце 2
2 Холодное сердце 2
анимация, семейный, детский 2019, США
8.6
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Камуфляж и шпионаж
3 Камуфляж и шпионаж
анимация, фантастика, семейный 2019, США
8.3
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Вперёд
4 Вперёд
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези 2019, США
8.2
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Тайная жизнь домашних животных 2
5 Тайная жизнь домашних животных 2
анимация, комедия 2019, США
8.1
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Angry Birds 2 в кино
6 Angry Birds 2 в кино
анимация, детский 2019, США
7.8
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Семейка Аддамс
7 Семейка Аддамс
анимация, фэнтези 2019, США
7.7
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