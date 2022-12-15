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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Анимация 2017

Рейтинг американских фильмов в жанре анимация 2017 года

Тайна Коко
1 Тайна Коко
анимация, приключения 2017, США
8.6
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Фердинанд
2 Фердинанд
анимация 2017, США
8.1
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Гадкий я 3
3 Гадкий я 3
приключения, комедия, анимация 2017, США
8.1
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Тачки 3
4 Тачки 3
детский, анимация, приключения 2017, США
7.8
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Лего Фильм: Бэтмен
5 Лего Фильм: Бэтмен
анимация 2017, США / Австралия / Дания
7.5
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My Little Pony в кино
6 My Little Pony в кино
анимация, детский 2017, США / Канада
7.4
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Трио в перьях
7 Трио в перьях
анимация, комедия, семейный 2017, США / Германия / Бельгия
7.3
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Реальная белка 2
8 Реальная белка 2
анимация, комедия, приключения 2017, США / Канада / Корея
6.4
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Смурфики: Затерянная деревня
9 Смурфики: Затерянная деревня
комедия, анимация 2017, США
6.3
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Эмоджи фильм
10 Эмоджи фильм
комедия, анимация 2017, США
6.2
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ЛЕГО Ниндзяго Фильм
11 ЛЕГО Ниндзяго Фильм
анимация, комедия, приключения 2017, США / Дания
6.0
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