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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Анимация 2016

Рейтинг американских фильмов в жанре анимация 2016 года

Зверополис
1 Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия 2016, США
8.5
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Моана
2 Моана
анимация 2016, США
8.2
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Зверопой
3 Зверопой
мюзикл, анимация 2016, США
7.7
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Аисты
4 Аисты
комедия, анимация 2016, США
7.6
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Тайная жизнь домашних животных
5 Тайная жизнь домашних животных
анимация, комедия 2016, США
7.5
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Кубо. Легенда о самурае
6 Кубо. Легенда о самурае
анимация 2016, США
7.4
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Кунг-фу Панда 3
7 Кунг-фу Панда 3
анимация, приключения, боевик, семейный, комедия 2016, США / Китай
7.4
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В поисках Дори
8 В поисках Дори
комедия, приключения, анимация 2016, США
7.3
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Ледниковый период: Столкновение неизбежно
9 Ледниковый период: Столкновение неизбежно
комедия, анимация 2016, США
7.2
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Тролли
10 Тролли
семейный, анимация, фэнтези, приключения 2016, США
7.2
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Angry Birds в кино
11 Angry Birds в кино
семейный, анимация, приключения 2016, США / Финляндия
6.9
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Рок Дог
12 Рок Дог
анимация, приключения 2016, Китай / США
6.6
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