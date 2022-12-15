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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Анимация 2011

Рейтинг американских фильмов в жанре анимация 2011 года

Рио
1 Рио
комедия, семейный, анимация, приключения 2011, США
8.3
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Кунг-Фу Панда 2
2 Кунг-Фу Панда 2
комедия, анимация 2011, США
8.2
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Гномео и Джульетта
3 Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный 2011, США / Великобритания
8.1
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Кот в сапогах
4 Кот в сапогах
фэнтези, комедия, анимация, приключения 2011, США
8.1
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Ранго
5 Ранго
семейный, приключения, анимация 2011, США
8.0
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Тачки 2
6 Тачки 2
анимация, комедия, семейный 2011, США
7.7
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Приключения Тинтина: Тайна единорога
7 Приключения Тинтина: Тайна единорога
семейный, анимация, приключения, мистика 2011, США / Новая Зеландия / Бельгия
7.7
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Тайна красной планеты 3D
8 Тайна красной планеты 3D
анимация, семейный 2011, США
7.6
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Секретная служба Санта Клауса
9 Секретная служба Санта Клауса
анимация 2011, США / Великобритания
7.6
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Смурфики
10 Смурфики
семейный, анимация, сказка 2011, США / Бельгия
7.4
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Медведь Йоги
11 Медведь Йоги
анимация, приключения, семейный, комедия 2011, США / Новая Зеландия
6.7
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