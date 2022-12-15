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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Анимация 2009

Рейтинг американских фильмов в жанре анимация 2009 года

Ледниковый период 3: Эра динозавров
1 Ледниковый период 3: Эра динозавров
приключения, анимация, семейный, комедия 2009, США
8.3
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Рождественская история
2 Рождественская история
драма, фэнтези, анимация, семейный 2009, США
8.0
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9
3 9
анимация, военный, фантастика, приключения 2009, США
7.8
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Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
4 Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
семейный, анимация 2009, США
7.7
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анимация, семейный, приключения 2009, США
7.7
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Принцесса и лягушка
6 Принцесса и лягушка
мелодрама, мюзикл, комедия, семейный, анимация 2009, США
7.6
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Монстры против пришельцев
7 Монстры против пришельцев
комедия, семейный, анимация 2009, США
7.2
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Миссия Дарвина
8 Миссия Дарвина
приключения, семейный, анимация, фантастика 2009, США
7.0
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