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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Анимация 2007

Рейтинг американских фильмов в жанре анимация 2007 года

Рататуй
1 Рататуй
комедия, семейный, анимация 2007, США
8.4
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Зачарованная
2 Зачарованная
комедия, приключения, сказка, мюзикл, семейный, анимация 2007, США
7.5
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Шрэк-третий
3 Шрэк-третий
анимация, комедия, приключения, сказка, семейный 2007, США
7.5
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Симпсоны в кино
4 Симпсоны в кино
анимация, комедия 2007, США
7.4
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Лови волну!
5 Лови волну!
анимация, семейный, комедия 2007, США
7.4
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Черепашки ниндзя
6 Черепашки ниндзя
боевик, анимация, фэнтези, комедия, приключения 2007, США
7.3
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Би Муви: медовый заговор
7 Би Муви: медовый заговор
анимация, комедия 2007, США
7.1
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Беовульф
8 Беовульф
приключения, анимация, фэнтези, драма 2007, США
6.0
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9.0
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