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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Анимация

Рейтинг американских фильмов в жанре анимация

Король Лев
1 Король Лев
мюзикл, приключения, драма, семейный, комедия, анимация 1994, США
9.0
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Зверопой 2
2 Зверопой 2
анимация, мюзикл 2021, США
8.9
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Как приручить дракона 3
3 Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения 2018, США
8.8
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Душа
4 Душа
анимация, семейный, приключения, комедия 2020, США
8.8
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101 далматинец
5 101 далматинец
семейный, приключения, анимация 1961, США
8.8
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Лука
6 Лука
анимация, приключения, фэнтези 2021, США
8.8
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Тайна Коко
7 Тайна Коко
анимация, приключения 2017, США
8.6
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Эверест
8 Эверест
анимация 2019, США
8.6
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Холодное сердце 2
9 Холодное сердце 2
анимация, семейный, детский 2019, США
8.6
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ВАЛЛ-И
10 ВАЛЛ-И
семейный, фэнтези, анимация 2008, США
8.5
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Холодное сердце
11 Холодное сердце
приключения, анимация, семейный 2013, США
8.5
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Зверополис
12 Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия 2016, США
8.5
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Ледниковый период
13 Ледниковый период
комедия, приключения, анимация, семейный 2002, США
8.5
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Райя и последний дракон
14 Райя и последний дракон
анимация 2021, США
8.5
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Рапунцель: Запутанная История
15 Рапунцель: Запутанная История
семейный, мюзикл, анимация, комедия 2010, США
8.5
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Зов предков
16 Зов предков
приключения, анимация, семейный 2020, США
8.5
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Как приручить дракона
17 Как приручить дракона
анимация, семейный, сказка 2010, США
8.5
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Шрэк
18 Шрэк
анимация, семейный, комедия 2001, США
8.4
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Кунг-Фу Панда
19 Кунг-Фу Панда
комедия, анимация 2008, США
8.4
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Рататуй
20 Рататуй
комедия, семейный, анимация 2007, США
8.4
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Анастасия
21 Анастасия
анимация, сказка, драма, мюзикл, семейный, приключения 1997, США
8.4
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Энканто
22 Энканто
приключения, анимация, комедия 2021, США / Колумбия
8.4
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Университет монстров
23 Университет монстров
комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация 2013, США
8.3
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Аладдин
24 Аладдин
сказка, мюзикл, семейный, анимация, комедия, приключения 1992, США
8.3
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Шрэк 2
25 Шрэк 2
сказка, комедия, анимация, приключения, семейный 2004, США
8.3
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Красавица и чудовище
26 Красавица и чудовище
сказка, мелодрама, мюзикл, семейный, анимация 1991, США
8.3
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Рио
27 Рио
комедия, семейный, анимация, приключения 2011, США
8.3
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Камуфляж и шпионаж
28 Камуфляж и шпионаж
анимация, фантастика, семейный 2019, США
8.3
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Ледниковый период 3: Эра динозавров
29 Ледниковый период 3: Эра динозавров
приключения, анимация, семейный, комедия 2009, США
8.3
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Ральф
30 Ральф
анимация 2012, США
8.3
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Корпорация Монстров
31 Корпорация Монстров
семейный, сказка, комедия, анимация 2001, США
8.3
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Большой красный пес Клиффорд
32 Большой красный пес Клиффорд
анимация, семейный 2021, США
8.2
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Вперёд
33 Вперёд
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези 2019, США
8.2
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Босс-молокосос 2
34 Босс-молокосос 2
анимация 2021, США
8.2
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Моана
35 Моана
анимация 2016, США
8.2
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Мадагаскар 2
36 Мадагаскар 2
сказка, семейный, анимация, комедия, приключения 2008, США
8.2
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Ральф против интернета
37 Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный 2018, США
8.2
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Вольт
38 Вольт
анимация, комедия, семейный 2008, США
8.2
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Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
39 Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
комедия, анимация, семейный, приключения 2012, США
8.2
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Суперсемейка 2
40 Суперсемейка 2
анимация, детский 2018, США
8.2
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Ледниковый период 2: Глобальное потепление
41 Ледниковый период 2: Глобальное потепление
комедия, семейный, анимация 2006, США
8.2
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Легенды ночных стражей
42 Легенды ночных стражей
фэнтези, анимация, приключения 2010, США / Австралия
8.2
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Мулан
43 Мулан
семейный, анимация 1998, США
8.2
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Человек-паук: Через вселенные
44 Человек-паук: Через вселенные
анимация, приключения, фантастика 2018, США
8.2
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Гадкий я
45 Гадкий я
семейный, анимация 2010, США
8.2
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Кунг-Фу Панда 2
46 Кунг-Фу Панда 2
комедия, анимация 2011, США
8.2
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Мадагаскар 3
47 Мадагаскар 3
анимация, семейный 2012, США
8.2
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Шрэк навсегда
48 Шрэк навсегда
сказка, приключения, семейный, анимация, комедия 2010, США
8.1
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Фердинанд
49 Фердинанд
анимация 2017, США
8.1
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Гномео и Джульетта
50 Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный 2011, США / Великобритания
8.1
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Гадкий я 3
51 Гадкий я 3
приключения, комедия, анимация 2017, США
8.1
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Динозавр
52 Динозавр
семейный, приключения, анимация 2000, США
8.1
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Семейка Крудс
53 Семейка Крудс
анимация, комедия, приключения, семейный 2013, США
8.1
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Монстры на каникулах 3: Море зовет
54 Монстры на каникулах 3: Море зовет
анимация, семейный, комедия 2018, США
8.1
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Тайная жизнь домашних животных 2
55 Тайная жизнь домашних животных 2
анимация, комедия 2019, США
8.1
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Мегамозг
56 Мегамозг
комедия, семейный, анимация 2010, США
8.1
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Кот в сапогах
57 Кот в сапогах
фэнтези, комедия, анимация, приключения 2011, США
8.1
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Семейка Аддамс: Горящий тур
58 Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.1
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Храбрая сердцем
59 Храбрая сердцем
семейный, анимация 2012, США
8.0
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Город героев
60 Город героев
комедия, боевик, анимация, семейный 2014, США
8.0
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Монстры на каникулах
61 Монстры на каникулах
комедия, анимация, семейный 2012, США
8.0
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Спирит: Душа прерий
62 Спирит: Душа прерий
вестерн, анимация, приключения, семейный 2002, США
8.0
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Рождественская история
63 Рождественская история
драма, фэнтези, анимация, семейный 2009, США
8.0
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Гринч
64 Гринч
анимация 2018, США
8.0
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Ранго
65 Ранго
семейный, приключения, анимация 2011, США
8.0
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История игрушек: Большой побег
66 История игрушек: Большой побег
драма, приключения, комедия, анимация, семейный 2010, США
8.0
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Как приручить дракона 2
67 Как приручить дракона 2
комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения 2014, США
8.0
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Хранители снов
68 Хранители снов
семейный, анимация, приключения 2012, США
7.9
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Кролик Питер
69 Кролик Питер
анимация, семейный, детский 2018, США
7.9
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Неисправимый Рон
70 Неисправимый Рон
анимация 2021, США
7.9
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Angry Birds 2 в кино
71 Angry Birds 2 в кино
анимация, детский 2019, США
7.8
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Тачки 3
72 Тачки 3
детский, анимация, приключения 2017, США
7.8
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Труп невесты
73 Труп невесты
анимация, сказка 2005, США
7.8
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Гадкий я 2
74 Гадкий я 2
анимация, семейный 2013, США
7.8
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9
75 9
анимация, военный, фантастика, приключения 2009, США
7.8
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Смывайся!
76 Смывайся!
семейный, комедия, анимация 2006, США / Великобритания
7.8
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Том и Джерри
77 Том и Джерри
анимация 2021, США
7.8
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Зверопой
78 Зверопой
мюзикл, анимация 2016, США
7.7
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Артур и Минипуты
79 Артур и Минипуты
анимация, сказка, семейный 2006, США / Франция
7.7
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Дом
80 Дом
анимация, фэнтези, приключения, фантастика 2015, США
7.7
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Семейка Аддамс
81 Семейка Аддамс
анимация, фэнтези 2019, США
7.7
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Тачки 2
82 Тачки 2
анимация, комедия, семейный 2011, США
7.7
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Щенячий патруль в кино
83 Щенячий патруль в кино
анимация, приключения 2021, США / Канада
7.7
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Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
84 Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
семейный, анимация 2009, США
7.7
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Головоломка
85 Головоломка
анимация 2015, США
7.7
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Кошмар перед Рождеством
86 Кошмар перед Рождеством
семейный, фэнтези, мюзикл, анимация 1993, США
7.7
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Вверх
87 Вверх
анимация, семейный, приключения 2009, США
7.7
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Приключения Тинтина: Тайна единорога
88 Приключения Тинтина: Тайна единорога
семейный, анимация, приключения, мистика 2011, США / Новая Зеландия / Бельгия
7.7
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Тайна красной планеты 3D
89 Тайна красной планеты 3D
анимация, семейный 2011, США
7.6
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Принцесса и лягушка
90 Принцесса и лягушка
мелодрама, мюзикл, комедия, семейный, анимация 2009, США
7.6
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Секретная служба Санта Клауса
91 Секретная служба Санта Клауса
анимация 2011, США / Великобритания
7.6
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Лесная братва
92 Лесная братва
анимация, семейный, комедия 2006, США
7.6
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Аисты
93 Аисты
комедия, анимация 2016, США
7.6
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Хортон
94 Хортон
семейный, анимация, приключения 2008, США
7.6
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Тайная жизнь домашних животных
95 Тайная жизнь домашних животных
анимация, комедия 2016, США
7.5
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Мадагаскар
96 Мадагаскар
комедия, анимация, приключения, сказка, семейный 2005, США
7.5
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Сезон охоты 3
97 Сезон охоты 3
детский, анимация 2010, США
7.5
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Сезон охоты
98 Сезон охоты
анимация, приключения, семейный, комедия 2006, США
7.5
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Смолфут
99 Смолфут
анимация, фэнтези, комедия, семейный 2018, США
7.5
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Зачарованная
100 Зачарованная
комедия, приключения, сказка, мюзикл, семейный, анимация 2007, США
7.5
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