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Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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1
Король Лев
мюзикл, приключения, драма, семейный, комедия, анимация
1994, США
9.0
Оцените
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2
Зверопой 2
анимация, мюзикл
2021, США
8.9
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3
Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения
2018, США
8.8
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4
Душа
анимация, семейный, приключения, комедия
2020, США
8.8
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5
101 далматинец
семейный, приключения, анимация
1961, США
8.8
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6
Лука
анимация, приключения, фэнтези
2021, США
8.8
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7
Тайна Коко
анимация, приключения
2017, США
8.6
Оцените
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8
Эверест
анимация
2019, США
8.6
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9
Холодное сердце 2
анимация, семейный, детский
2019, США
8.6
Оцените
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10
ВАЛЛ-И
семейный, фэнтези, анимация
2008, США
8.5
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11
Холодное сердце
приключения, анимация, семейный
2013, США
8.5
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12
Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия
2016, США
8.5
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13
Ледниковый период
комедия, приключения, анимация, семейный
2002, США
8.5
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14
Райя и последний дракон
анимация
2021, США
8.5
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15
Рапунцель: Запутанная История
семейный, мюзикл, анимация, комедия
2010, США
8.5
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16
Зов предков
приключения, анимация, семейный
2020, США
8.5
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17
Как приручить дракона
анимация, семейный, сказка
2010, США
8.5
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18
Шрэк
анимация, семейный, комедия
2001, США
8.4
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19
Кунг-Фу Панда
комедия, анимация
2008, США
8.4
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20
Рататуй
комедия, семейный, анимация
2007, США
8.4
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21
Анастасия
анимация, сказка, драма, мюзикл, семейный, приключения
1997, США
8.4
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22
Энканто
приключения, анимация, комедия
2021, США / Колумбия
8.4
Оцените
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23
Университет монстров
комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация
2013, США
8.3
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24
Аладдин
сказка, мюзикл, семейный, анимация, комедия, приключения
1992, США
8.3
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25
Шрэк 2
сказка, комедия, анимация, приключения, семейный
2004, США
8.3
Оцените
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26
Красавица и чудовище
сказка, мелодрама, мюзикл, семейный, анимация
1991, США
8.3
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27
Рио
комедия, семейный, анимация, приключения
2011, США
8.3
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28
Камуфляж и шпионаж
анимация, фантастика, семейный
2019, США
8.3
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29
Ледниковый период 3: Эра динозавров
приключения, анимация, семейный, комедия
2009, США
8.3
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30
Ральф
анимация
2012, США
8.3
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31
Корпорация Монстров
семейный, сказка, комедия, анимация
2001, США
8.3
Оцените
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32
Большой красный пес Клиффорд
анимация, семейный
2021, США
8.2
Оцените
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33
Вперёд
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези
2019, США
8.2
Оцените
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34
Босс-молокосос 2
анимация
2021, США
8.2
Оцените
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35
Моана
анимация
2016, США
8.2
Оцените
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36
Мадагаскар 2
сказка, семейный, анимация, комедия, приключения
2008, США
8.2
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37
Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный
2018, США
8.2
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38
Вольт
анимация, комедия, семейный
2008, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
39
Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
комедия, анимация, семейный, приключения
2012, США
8.2
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40
Суперсемейка 2
анимация, детский
2018, США
8.2
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41
Ледниковый период 2: Глобальное потепление
комедия, семейный, анимация
2006, США
8.2
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42
Легенды ночных стражей
фэнтези, анимация, приключения
2010, США / Австралия
8.2
Оцените
43
Мулан
семейный, анимация
1998, США
8.2
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44
Человек-паук: Через вселенные
анимация, приключения, фантастика
2018, США
8.2
Оцените
45
Гадкий я
семейный, анимация
2010, США
8.2
Оцените
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46
Кунг-Фу Панда 2
комедия, анимация
2011, США
8.2
Оцените
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47
Мадагаскар 3
анимация, семейный
2012, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
48
Шрэк навсегда
сказка, приключения, семейный, анимация, комедия
2010, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
49
Фердинанд
анимация
2017, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
50
Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный
2011, США / Великобритания
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
51
Гадкий я 3
приключения, комедия, анимация
2017, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
52
Динозавр
семейный, приключения, анимация
2000, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
53
Семейка Крудс
анимация, комедия, приключения, семейный
2013, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
54
Монстры на каникулах 3: Море зовет
анимация, семейный, комедия
2018, США
8.1
Оцените
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55
Тайная жизнь домашних животных 2
анимация, комедия
2019, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
56
Мегамозг
комедия, семейный, анимация
2010, США
8.1
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Смотреть за 1 рубль
57
Кот в сапогах
фэнтези, комедия, анимация, приключения
2011, США
8.1
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58
Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный
2021, США / Великобритания / Канада
8.1
Оцените
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59
Храбрая сердцем
семейный, анимация
2012, США
8.0
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Смотреть за 1 рубль
60
Город героев
комедия, боевик, анимация, семейный
2014, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
61
Монстры на каникулах
комедия, анимация, семейный
2012, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
62
Спирит: Душа прерий
вестерн, анимация, приключения, семейный
2002, США
8.0
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63
Рождественская история
драма, фэнтези, анимация, семейный
2009, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
64
Гринч
анимация
2018, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
65
Ранго
семейный, приключения, анимация
2011, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
66
История игрушек: Большой побег
драма, приключения, комедия, анимация, семейный
2010, США
8.0
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67
Как приручить дракона 2
комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения
2014, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
68
Хранители снов
семейный, анимация, приключения
2012, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
69
Кролик Питер
анимация, семейный, детский
2018, США
7.9
Оцените
70
Неисправимый Рон
анимация
2021, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
71
Angry Birds 2 в кино
анимация, детский
2019, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
72
Тачки 3
детский, анимация, приключения
2017, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
73
Труп невесты
анимация, сказка
2005, США
7.8
Оцените
74
Гадкий я 2
анимация, семейный
2013, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
75
9
анимация, военный, фантастика, приключения
2009, США
7.8
Оцените
76
Смывайся!
семейный, комедия, анимация
2006, США / Великобритания
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
77
Том и Джерри
анимация
2021, США
7.8
Оцените
78
Зверопой
мюзикл, анимация
2016, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
79
Артур и Минипуты
анимация, сказка, семейный
2006, США / Франция
7.7
Оцените
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80
Дом
анимация, фэнтези, приключения, фантастика
2015, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
81
Семейка Аддамс
анимация, фэнтези
2019, США
7.7
Оцените
82
Тачки 2
анимация, комедия, семейный
2011, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
83
Щенячий патруль в кино
анимация, приключения
2021, США / Канада
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
84
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
семейный, анимация
2009, США
7.7
Оцените
85
Головоломка
анимация
2015, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
86
Кошмар перед Рождеством
семейный, фэнтези, мюзикл, анимация
1993, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
87
Вверх
анимация, семейный, приключения
2009, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
88
Приключения Тинтина: Тайна единорога
семейный, анимация, приключения, мистика
2011, США / Новая Зеландия / Бельгия
7.7
Оцените
89
Тайна красной планеты 3D
анимация, семейный
2011, США
7.6
Оцените
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90
Принцесса и лягушка
мелодрама, мюзикл, комедия, семейный, анимация
2009, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
91
Секретная служба Санта Клауса
анимация
2011, США / Великобритания
7.6
Оцените
92
Лесная братва
анимация, семейный, комедия
2006, США
7.6
Оцените
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93
Аисты
комедия, анимация
2016, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
94
Хортон
семейный, анимация, приключения
2008, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
95
Тайная жизнь домашних животных
анимация, комедия
2016, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
96
Мадагаскар
комедия, анимация, приключения, сказка, семейный
2005, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
97
Сезон охоты 3
детский, анимация
2010, США
7.5
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98
Сезон охоты
анимация, приключения, семейный, комедия
2006, США
7.5
Оцените
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99
Смолфут
анимация, фэнтези, комедия, семейный
2018, США
7.5
Оцените
100
Зачарованная
комедия, приключения, сказка, мюзикл, семейный, анимация
2007, США
7.5
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