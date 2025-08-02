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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Приключения 2025

Рейтинг американских фильмов в жанре приключения 2025 года

Как приручить дракона 8.8
1 Как приручить дракона Новое воплощение истории о Беззубике и Иккинге. Игровой ремейк хитового мультика 2010 года
боевик, приключения, семейный 2025, США
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Лило и Стич 8.1
2 Лило и Стич Игровой ремейк одноименного диснеевского мультфильма о милом и шкодливом инопланетянине
боевик, приключения, комедия 2025, США
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Громовержцы* 8.0
3 Громовержцы* Антигерои-неудачники собираются вместе и берутся за миссию по спасению мира. «Отряд самоубийц» от студии Marvel
боевик, приключения, фантастика 2025, США
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Супермен 7.8
4 Супермен Супергерой с Криптона возвращается. Первый крупный проект перезапущенной киновселенной DC
боевик, приключения, фэнтези 2025, США
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Мир Юрского периода: Возрождение 7.4
5 Мир Юрского периода: Возрождение Скарлетт Йоханссон отправляется на поиски редких динозавров. Новая часть франшизы о доисторических ящерах
боевик, приключения, фантастика 2025, США
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Микки 17 7.1
6 Микки 17 Роберт Паттинсон и его клоны осваивают ледяную планету в новом фильме от создателя «Паразитов»
приключения, драма, фантастика 2025, США
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Капитан Америка: Новый мир 6.4
7 Капитан Америка: Новый мир Marvel представляет: Капитан Америка раскрывает заговор в Белом доме
боевик, приключения, фантастика 2025, США
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В потерянных землях 5.7
8 В потерянных землях Опасные приключения ведьмы и проводника в мире после апокалипсиса
боевик, приключения, фэнтези 2025, США
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Очи 5.4
9 Очи Девочка спасает маленькое лесное чудище и меняет мир
приключения 2025, США
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Белоснежка 2.9
10 Белоснежка Игровой ремейк классического диснеевского мультфильма 1937 года по сказке братьев Гримм
приключения, драма, семейный 2025, США / Германия
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Лучшие фильмы в прокате
9.0
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Как приручить дракона
8.7
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8.9
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