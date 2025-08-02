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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Приключения 2024

Рейтинг американских фильмов в жанре приключения 2024 года

Дикий робот 8.8
1 Дикий робот История робота, который попадает на необитаемый остров и там находит семью
приключения, анимация, семейный 2024, США
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Дюна: Часть вторая 8.7
2 Дюна: Часть вторая Продолжение фантастического блокбастера Дени Вильнева
фантастика, боевик, приключения, драма 2024, США / Канада
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Трансформеры: Начало 8.2
3 Трансформеры: Начало Приключенческий мультфильм о том, как Оптимус Прайм и Мегатрон стали заклятыми врагами
боевик, приключения, анимация 2024, США
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Соник 3 в кино 8.2
4 Соник 3 в кино Соник объединяется с врагами, чтобы спасти мир от суперзлодея
фантастика, приключения, комедия 2024, США
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Артур, ты король 8.1
5 Артур, ты король Приключенческий фильм с Марком Уолбергом о дружбе спортсмена и бродячей собаки
семейный, приключения 2024, США
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Муфаса: Король лев 7.9
6 Муфаса: Король лев Приквел «Короля льва» о юном отце Симбы
приключения, анимация, драма 2024, США
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Плохие парни до конца 7.8
7 Плохие парни до конца
боевик, приключения, комедия 2024, США
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Приключения Паддингтона 3 7.7
8 Приключения Паддингтона 3 Забавный медвежонок и его человеческая семья исследуют джунгли Перу
приключения, анимация, комедия 2024, Франция / США
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Кунг-фу Панда 4 7.5
9 Кунг-фу Панда 4
боевик, приключения, анимация 2024, США
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Веном: Последний танец 7.5
10 Веном: Последний танец Симбиотический дуэт защищает мир от земных и космических угроз
боевик, приключения, фантастика 2024, США
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Годзилла и Конг: Новая империя 7.4
11 Годзилла и Конг: Новая империя
боевик, приключения 2024, США
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Гладиатор 2 7.4
12 Гладиатор 2 Продолжение эпичного блокбастера Ридли Скотта о жестоком Древнем Риме
боевик, приключения, драма 2024, США
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Гадкий я 4 7.3
13 Гадкий я 4 Новые приключения Грю и желтых миньонов
приключения, анимация, комедия 2024, США
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Миссия «Красный» 7.1
14 Миссия «Красный» Дуэйн Джонсон и Крис Эванс спасают Рождество
боевик, приключения, комедия 2024, США
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Крейвен-охотник 7.1
15 Крейвен-охотник Русский антигерой Marvel охотится за преступниками мирового масштаба
боевик, приключения, фантастика 2024, США
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Гарфилд 7.1
16 Гарфилд
приключения, анимация, комедия 2024, США
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Смерч 2 7.0
17 Смерч 2 Приключенческий триллер об охотниках за штормами
боевик, приключения, триллер 2024, США
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Бордерлендс 5.8
18 Бордерлендс Комедийный боевик о циничной охотнице за головами, которая спасает мир
боевик, приключения, комедия 2024, США
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