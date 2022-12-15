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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Приключения 2022

Рейтинг американских фильмов в жанре приключения 2022 года

Анчартед: на картах не значится
1 Анчартед: на картах не значится
боевик, приключения 2022, США
8.6
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Соник 2 в кино
2 Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения 2022, США
8.6
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Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
3 Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
фантастика, боевик, приключения 2022, США
8.6
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Мир Юрского периода: Господство
4 Мир Юрского периода: Господство
фантастика, приключения, боевик 2022, США
8.1
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Лулу и Бриггс
5 Лулу и Бриггс
комедия, приключения 2022, США
7.6
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Фантастические твари: Тайны Дамблдора
6 Фантастические твари: Тайны Дамблдора
фантастика, приключения, семейный 2022, США
7.4
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Падение Луны
7 Падение Луны
боевик, приключения, фантастика 2022, США / Канада / Китай
6.4
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