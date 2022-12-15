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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Приключения 2021

Рейтинг американских фильмов в жанре приключения 2021 года

Человек-паук: Нет пути домой
1 Человек-паук: Нет пути домой
фантастика, боевик, приключения 2021, США
9.1
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Лука
2 Лука
анимация, приключения, фэнтези 2021, США
8.8
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Главный герой
3 Главный герой
фантастика, боевик, комедия, приключения 2021, США
8.5
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Не время умирать
4 Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения 2021, США / Великобритания
8.5
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Энканто
5 Энканто
приключения, анимация, комедия 2021, США / Колумбия
8.4
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Круиз по джунглям
6 Круиз по джунглям
приключения 2021, США
8.3
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Дюна
7 Дюна
фантастика, боевик, приключения 2021, США
8.0
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Охотники за привидениями: наследники
8 Охотники за привидениями: наследники
фантастика, приключения, комедия 2021, США
7.8
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Щенячий патруль в кино
9 Щенячий патруль в кино
анимация, приключения 2021, США / Канада
7.7
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Кролик Питер 2
10 Кролик Питер 2
семейный, приключения 2021, США
7.6
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Чёрная Вдова
11 Чёрная Вдова
фантастика, боевик, приключения 2021, США
7.6
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Лучшие фильмы в прокате
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Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
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Черный телефон
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Коати. Легенда джунглей
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Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
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Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
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