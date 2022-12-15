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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Приключения 2018

Рейтинг американских фильмов в жанре приключения 2018 года

Как приручить дракона 3
1 Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения 2018, США
8.8
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Алита: Боевой ангел
2 Алита: Боевой ангел
фантастика, боевик, приключения, мелодрама 2018, США / Канада / Аргентина
8.4
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Ральф против интернета
3 Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный 2018, США
8.2
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Человек-паук: Через вселенные
4 Человек-паук: Через вселенные
анимация, приключения, фантастика 2018, США
8.2
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Аквамен
5 Аквамен
фантастика, приключения, боевик 2018, США
8.1
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Дэдпул 2
6 Дэдпул 2
боевик, приключения, комедия, фантастика 2018, США
8.0
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Мир Юрского периода 2
7 Мир Юрского периода 2
фантастика, боевик, приключения 2018, США
8.0
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Рэмпейдж
8 Рэмпейдж
боевик, фантастика, приключения 2018, США
8.0
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Человек-муравей и Оса
9 Человек-муравей и Оса
фантастика, боевик, приключения 2018, США
7.9
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Миссия невыполнима: Последствия
10 Миссия невыполнима: Последствия
боевик, триллер, приключения 2018, США
7.7
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Кристофер Робин
11 Кристофер Робин
приключения, комедия, семейный 2018, США
7.5
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Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
12 Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
фантастика, приключения, боевик 2018, США
7.5
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Tomb Raider: Лара Крофт
13 Tomb Raider: Лара Крофт
приключения, фэнтези, боевик 2018, США
7.5
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Волшебный парк Джун
14 Волшебный парк Джун
анимация, комедия, приключения, семейный 2018, США / Испания
7.4
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Псы под прикрытием
15 Псы под прикрытием
комедия, приключения, семейный 2018, США / Великобритания
7.4
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Робин Гуд: Начало
16 Робин Гуд: Начало
приключения 2018, США
7.3
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Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
17 Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
комедия, фэнтези, приключения 2018, США
7.1
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Жил-был Дэдпул
18 Жил-был Дэдпул
приключения, фантастика 2018, США
5.5
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Излом времени
19 Излом времени
приключения, семейный, фэнтези 2018, США
4.1
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