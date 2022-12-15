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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Приключения 2017

Рейтинг американских фильмов в жанре приключения 2017 года

Тайна Коко
1 Тайна Коко
анимация, приключения 2017, США
8.6
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Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
2 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения 2017, США
8.4
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Джуманджи: Зов джунглей
3 Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейный, фэнтези 2017, США
8.1
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Гадкий я 3
4 Гадкий я 3
приключения, комедия, анимация 2017, США
8.1
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Меч короля Артура
5 Меч короля Артура
фэнтези, боевик, драма, приключения 2017, США
8.0
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Тачки 3
6 Тачки 3
детский, анимация, приключения 2017, США
7.8
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Конг: Остров черепа
7 Конг: Остров черепа
приключения, боевик, фэнтези 2017, США
7.8
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Человек-паук: Возвращение домой
8 Человек-паук: Возвращение домой
боевик, фантастика, приключения 2017, США
7.7
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Чудо-женщина
9 Чудо-женщина
боевик, приключения, фантастика 2017, США
7.7
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Лига справедливости
10 Лига справедливости
фантастика, приключения, боевик, фэнтези 2017, США
7.5
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Kingsman: Золотое кольцо
11 Kingsman: Золотое кольцо
боевик, криминал, приключения 2017, США
7.4
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Мумия
12 Мумия
фэнтези, приключения, боевик 2017, США
7.1
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Легенда о Конане
13 Легенда о Конане
боевик, фэнтези, приключения 2017, США
7.0
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Звёздные Войны: Последние джедаи
14 Звёздные Войны: Последние джедаи
боевик, фантастика, приключения 2017, США
6.9
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Взрывная блондинка
15 Взрывная блондинка
триллер, приключения 2017, США
6.8
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Реальная белка 2
16 Реальная белка 2
анимация, комедия, приключения 2017, США / Канада / Корея
6.4
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ЛЕГО Ниндзяго Фильм
17 ЛЕГО Ниндзяго Фильм
анимация, комедия, приключения 2017, США / Дания
6.0
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Скайлайн 2
18 Скайлайн 2
боевик, фантастика, приключения, триллер 2017, США
5.6
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