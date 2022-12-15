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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Приключения 2016

Рейтинг американских фильмов в жанре приключения 2016 года

Зверополис
1 Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия 2016, США
8.5
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Пассажиры
2 Пассажиры
фантастика, приключения, мелодрама 2016, США
8.5
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Доктор Стрэндж
3 Доктор Стрэндж
фэнтези, приключения 2016, США
8.2
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Варкрафт
4 Варкрафт
приключения, боевик, фэнтези 2016, США
8.2
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Дом странных детей мисс Перегрин
5 Дом странных детей мисс Перегрин
фэнтези, приключения 2016, США
8.1
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Алиса в Зазеркалье
6 Алиса в Зазеркалье
семейный, приключения, фэнтези 2016, США
8.0
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Фантастические твари и где они обитают
7 Фантастические твари и где они обитают
семейный, фэнтези, приключения 2016, Великобритания / США
8.0
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Инферно
8 Инферно
триллер, приключения 2016, США / Япония / Турция / Венгрия
7.8
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Люди Икс: Апокалипсис
9 Люди Икс: Апокалипсис
боевик, фэнтези, приключения, фантастика 2016, США
7.6
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Отпетые напарники
10 Отпетые напарники
боевик, приключения, комедия 2016, США / Китай / Гонконг
7.5
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Кредо убийцы
11 Кредо убийцы
фантастика, боевик, приключения 2016, США
7.5
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Пит и его дракон
12 Пит и его дракон
приключения, семейный, фэнтези 2016, США
7.4
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Кунг-фу Панда 3
13 Кунг-фу Панда 3
анимация, приключения, боевик, семейный, комедия 2016, США / Китай
7.4
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Книга джунглей
14 Книга джунглей
драма, приключения, фэнтези 2016, США
7.4
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В поисках Дори
15 В поисках Дори
комедия, приключения, анимация 2016, США
7.3
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Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
16 Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
боевик, приключения, фантастика, фэнтези 2016, США
7.3
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Черепашки-ниндзя 2
17 Черепашки-ниндзя 2
фантастика, комедия, приключения, фэнтези, боевик 2016, США
7.2
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Тролли
18 Тролли
семейный, анимация, фэнтези, приключения 2016, США
7.2
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Капитан Фантастик
19 Капитан Фантастик
драма, комедия, приключения 2016, США
7.2
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Человек - швейцарский нож
20 Человек - швейцарский нож
приключения, драма, комедия 2016, США
7.0
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Стартрек: Бесконечность
21 Стартрек: Бесконечность
фантастика, боевик, приключения 2016, США
7.0
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Боги Египта
22 Боги Египта
приключения, фэнтези 2016, США
7.0
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Дивергент, глава 3: За стеной
23 Дивергент, глава 3: За стеной
фантастика, приключения 2016, США
7.0
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Angry Birds в кино
24 Angry Birds в кино
семейный, анимация, приключения 2016, США / Финляндия
6.9
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Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
25 Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
приключения, фантастика, боевик, фэнтези 2016, США
6.9
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Рок Дог
26 Рок Дог
анимация, приключения 2016, Китай / США
6.6
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Затерянный город Z
27 Затерянный город Z
исторический, драма, приключения, биография, боевик 2016, США
6.1
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5-ая волна
28 5-ая волна
приключения, фантастика, триллер 2016, США
5.3
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День независимости: Возрождение
29 День независимости: Возрождение
фантастика, боевик, приключения 2016, США
5.3
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