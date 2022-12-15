Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Приключения 2013

Рейтинг американских фильмов в жанре приключения 2013 года

Холодное сердце
1 Холодное сердце
приключения, анимация, семейный 2013, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Университет монстров
2 Университет монстров
комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация 2013, США
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Хоббит: Пустошь Смауга
3 Хоббит: Пустошь Смауга
драма, фэнтези, приключения 2013, США / Новая Зеландия
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Семейка Крудс
4 Семейка Крудс
анимация, комедия, приключения, семейный 2013, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Железный человек 3
5 Железный человек 3
фантастика, боевик, приключения 2013, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Игра Эндера
6 Игра Эндера
фантастика, приключения 2013, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Тор 2: Царство тьмы
7 Тор 2: Царство тьмы
приключения, боевик 2013, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Росомаха: Бессмертный
8 Росомаха: Бессмертный
приключения, боевик 2013, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Перси Джексон и море чудовищ
9 Перси Джексон и море чудовищ
приключения, семейный, боевик, фэнтези, драма 2013, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Тихоокеанский рубеж
10 Тихоокеанский рубеж
боевик, фантастика, приключения 2013, США
7.4
Оцените
Джек - покоритель великанов
11 Джек - покоритель великанов
мелодрама, драма, фэнтези, приключения 2013, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Человек из стали
12 Человек из стали
фантастика, фэнтези, приключения, боевик 2013, США
7.1
Оцените
Орудия смерти: Город костей
13 Орудия смерти: Город костей
приключения, боевик, фэнтези, драма 2013, США / Германия
7.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Стартрек: Возмездие
14 Стартрек: Возмездие
боевик, фантастика, приключения 2013, США
6.8
Оцените
После нашей эры
15 После нашей эры
боевик, приключения, фантастика 2013, США
6.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Эпик
16 Эпик
анимация, фэнтези, семейный, приключения 2013, США
6.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Приложение киноафиши