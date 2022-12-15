Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Приключения 2012

Рейтинг американских фильмов в жанре приключения 2012 года

Хоббит: Нежданное путешествие
1 Хоббит: Нежданное путешествие
фэнтези, приключения 2012, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Джон Картер
2 Джон Картер
приключения, фантастика, боевик, фэнтези 2012, США
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
3 Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
комедия, анимация, семейный, приключения 2012, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Хранители снов
4 Хранители снов
семейный, анимация, приключения 2012, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
007: Координаты
5 007: Координаты "Скайфолл"
приключения, боевик, триллер 2012, США / Великобритания
7.8
Оцените
Неудержимые 2
6 Неудержимые 2
приключения, триллер, боевик 2012, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Люди в черном 3
7 Люди в черном 3
фантастика, приключения, боевик 2012, США
7.8
Оцените
Жизнь Пи
8 Жизнь Пи
приключения, драма 2012, США / Китай
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Новый Человек-паук
9 Новый Человек-паук
приключения, фэнтези, драма, боевик, триллер 2012, США
7.1
Оцените
Вспомнить все
10 Вспомнить все
приключения, триллер, боевик, фантастика 2012, США
6.9
Оцените
Белоснежка и охотник
11 Белоснежка и охотник
сказка, приключения, боевик 2012, США
6.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Гнев титанов
12 Гнев титанов
боевик, приключения, фэнтези 2012, США
6.1
Оцените
Билет на VEGA$
13 Билет на VEGA$
приключения, комедия 2012, США / Россия
5.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Приложение киноафиши