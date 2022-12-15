Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Приключения 2009

Рейтинг американских фильмов в жанре приключения 2009 года

Шерлок Холмс
1 Шерлок Холмс
драма, боевик, криминал, приключения, мистика 2009, США / Великобритания
8.5
Оцените
Ледниковый период 3: Эра динозавров
2 Ледниковый период 3: Эра динозавров
приключения, анимация, семейный, комедия 2009, США
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Трансформеры: Месть падших
3 Трансформеры: Месть падших
фантастика, приключения, боевик 2009, США
8.1
Оцените
2012
4 2012
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения 2009, США / Канада
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Терминатор: да придет спаситель
5 Терминатор: да придет спаситель
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения 2009, США / Германия / Великобритания
7.9
Оцените
9
6 9
анимация, военный, фантастика, приключения 2009, США
7.8
Оцените
Вверх
7 Вверх
анимация, семейный, приключения 2009, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Бесславные ублюдки
8 Бесславные ублюдки
драма, военный, приключения, боевик 2009, Германия / США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
История одного вампира
9 История одного вампира
триллер, семейный, мистика, приключения 2009, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Бесславные ублюдки (реж. версия)
10 Бесславные ублюдки (реж. версия)
военный, драма, приключения, боевик 2009, Германия / США
7.1
Оцените
Ведьмина гора
11 Ведьмина гора
триллер, фантастика, комедия, приключения 2009, США
7.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Миссия Дарвина
12 Миссия Дарвина
приключения, семейный, анимация, фантастика 2009, США
7.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Затерянный мир
13 Затерянный мир
приключения, комедия, фантастика 2009, США
6.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Мститель
14 Мститель
приключения, комедия 2009, США
5.5
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Приложение киноафиши