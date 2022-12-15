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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Приключения 2008

Рейтинг американских фильмов в жанре приключения 2008 года

Железный человек
1 Железный человек
приключения, фантастика, боевик, триллер 2008, США
8.4
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Мадагаскар 2
2 Мадагаскар 2
сказка, семейный, анимация, комедия, приключения 2008, США
8.2
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Смертельная гонка
3 Смертельная гонка
фантастика, триллер, приключения, боевик 2008, США
8.0
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Гарри Поттер и Принц-Полукровка
4 Гарри Поттер и Принц-Полукровка
фэнтези, семейный, приключения 2008, Великобритания / США
7.8
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Телепорт
5 Телепорт
триллер, фантастика, драма, приключения 2008, США
7.7
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Хортон
6 Хортон
семейный, анимация, приключения 2008, США
7.6
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Хроники Нарнии: Принц Каспиан
7 Хроники Нарнии: Принц Каспиан
семейный, сказка, приключения 2008, Великобритания / США
7.5
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Путешествие к центру Земли 3D
8 Путешествие к центру Земли 3D
приключения, боевик, фэнтези, семейный 2008, США
7.5
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Запретное царство
9 Запретное царство
боевик, фантастика, комедия, приключения 2008, США
7.5
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Город Эмбер: Побег
10 Город Эмбер: Побег
семейный, приключения, фантастика 2008, США
7.4
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Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа
11 Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа
боевик, приключения 2008, США
7.4
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Хеллбой 2: Золотая армия
12 Хеллбой 2: Золотая армия
драма, боевик, фантастика, приключения, ужасы 2008, США
7.4
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Звездные Войны: Войны клонов
13 Звездные Войны: Войны клонов
анимация, приключения, фантастика 2008, США / Сингапур
7.3
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10 000 лет до нашей эры
14 10 000 лет до нашей эры
драма, приключения 2008, США
7.3
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Австралия
15 Австралия
драма, вестерн, военный, приключения 2008, США / Австралия
7.3
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Сезон охоты 2
16 Сезон охоты 2
приключения, комедия, семейный, анимация 2008, США
7.3
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Спайдервик: Хроники
17 Спайдервик: Хроники
семейный, приключения, сказка, драма 2008, США
7.3
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Чернильное сердце
18 Чернильное сердце
сказка, семейный, приключения 2008, Германия / США / Великобритания
7.2
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Золото дураков
19 Золото дураков
боевик, мелодрама, приключения 2008, США
7.1
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Квант милосердия
20 Квант милосердия
боевик, приключения, триллер, драма 2008, Великобритания / США
7.1
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Мумия: Гробница Императора Драконов
21 Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер 2008, Германия / Канада / США
7.0
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Приключения Десперо
22 Приключения Десперо
комедия, сказка, приключения, анимация, семейный 2008, Великобритания / США
6.8
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Вавилон н.э.
23 Вавилон н.э.
приключения, фантастика, триллер, боевик 2008, США / Франция
6.8
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Пришельцы на чердаке
24 Пришельцы на чердаке
фантастика, приключения, семейный 2008, США
6.5
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Крошка из Беверли-Хиллз
25 Крошка из Беверли-Хиллз
комедия, приключения 2008, США
6.3
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Драконий жемчуг: Эволюция
26 Драконий жемчуг: Эволюция
фантастика, приключения, боевик 2008, США
5.7
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