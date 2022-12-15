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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Приключения 2007

Рейтинг американских фильмов в жанре приключения 2007 года

Пираты Карибского моря: На краю света
1 Пираты Карибского моря: На краю света
сказка, боевик, комедия, приключения 2007, США
8.6
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Трансформеры
2 Трансформеры
боевик, приключения, фантастика 2007, США
8.3
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300 спартанцев
3 300 спартанцев
приключения, драма, боевик 2007, США
8.2
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Крепкий орешек 4.0
4 Крепкий орешек 4.0
приключения, триллер, боевик 2007, США
8.1
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Звездная пыль
5 Звездная пыль
приключения, мелодрама, сказка 2007, Великобритания / США
8.1
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Гарри Поттер и Орден Феникса
6 Гарри Поттер и Орден Феникса
сказка, семейный, драма, приключения 2007, Великобритания / США
8.1
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Мост в Терабитию
7 Мост в Терабитию
фэнтези, семейный, приключения 2007, США
8.0
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Ультиматум Борна
8 Ультиматум Борна
приключения, триллер, драма, боевик 2007, США
7.8
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Старикам тут не место
9 Старикам тут не место
драма, триллер, приключения 2007, США
7.7
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Золотой компас
10 Золотой компас
драма, приключения, семейный, сказка, триллер 2007, США / Великобритания
7.6
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Зачарованная
11 Зачарованная
комедия, приключения, сказка, мюзикл, семейный, анимация 2007, США
7.5
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Шрэк-третий
12 Шрэк-третий
анимация, комедия, приключения, сказка, семейный 2007, США
7.5
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Человек-паук: Враг в отражении
13 Человек-паук: Враг в отражении
фантастика, боевик, приключения 2007, США
7.5
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Пока не сыграл в ящик
14 Пока не сыграл в ящик
приключения, драма, комедия 2007, США
7.4
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Мой домашний динозавр
15 Мой домашний динозавр
фантастика, приключения, семейный 2007, США
7.4
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Сокровище нации: Книга тайн
16 Сокровище нации: Книга тайн
приключения, боевик 2007, США
7.3
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Черепашки ниндзя
17 Черепашки ниндзя
боевик, анимация, фэнтези, комедия, приключения 2007, США
7.3
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Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера
18 Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера
фантастика, боевик, приключения 2007, США
7.0
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Поезд на Дарджилинг
19 Поезд на Дарджилинг
приключения, драма, комедия 2007, США
7.0
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Во имя короля: история осады подземелья
20 Во имя короля: история осады подземелья
фэнтези, боевик, приключения 2007, Германия / Канада / США
6.8
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Беовульф
21 Беовульф
приключения, анимация, фэнтези, драма 2007, США
6.0
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Очень эпическое кино
22 Очень эпическое кино
комедия, приключения 2007, США
5.6
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Форсаж Да Винчи
23 Форсаж Да Винчи
приключения, драма, боевик 2007, Россия / США
1.9
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