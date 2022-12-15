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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Приключения 2006

Рейтинг американских фильмов в жанре приключения 2006 года

Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
1 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
боевик, сказка, комедия, приключения 2006, США
8.4
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Апокалипсис
2 Апокалипсис
боевик, приключения, драма 2006, США
8.3
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Кровавый алмаз
3 Кровавый алмаз
триллер, драма, приключения 2006, США
7.9
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Казино Рояль
4 Казино Рояль
приключения, боевик, триллер 2006, США / Германия / Великобритания / Чехия
7.9
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Иллюзионист
5 Иллюзионист
драма, мелодрама, приключения 2006, США / Чехия
7.8
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Миссия: Невыполнима 3
6 Миссия: Невыполнима 3
триллер, боевик, мистика, приключения 2006, Германия / США
7.7
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Дежа вю
7 Дежа вю
фантастика, триллер, боевик, криминал, приключения, драма, мелодрама 2006, США
7.5
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Эрагон
8 Эрагон
семейный, приключения, сказка, боевик 2006, США
7.5
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Сезон охоты
9 Сезон охоты
анимация, приключения, семейный, комедия 2006, США
7.5
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Дитя человеческое
10 Дитя человеческое
триллер, драма, приключения, фантастика 2006, Великобритания / США
7.0
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