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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Приключения 2005

Рейтинг американских фильмов в жанре приключения 2005 года

Гарри Поттер и кубок огня
1 Гарри Поттер и кубок огня
семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка 2005, США / Великобритания
8.4
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Мистер и миссис Смит
2 Мистер и миссис Смит
триллер, приключения, боевик, мелодрама 2005, США
8.3
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Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
3 Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
фантастика, приключения, боевик 2005, США
8.1
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Белый плен
4 Белый плен
приключения, семейный, драма, мелодрама 2005, США
8.0
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Бэтмен: начало
5 Бэтмен: начало
криминал, триллер, приключения, сказка, боевик 2005, США
7.9
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Кинг Конг
6 Кинг Конг
драма, фантастика, приключения, боевик 2005, США
7.8
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Чарли и шоколадная фабрика
7 Чарли и шоколадная фабрика
приключения, сказка, комедия, семейный 2005, США
7.6
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Мадагаскар
8 Мадагаскар
комедия, анимация, приключения, сказка, семейный 2005, США
7.5
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Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
9 Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
сказка, боевик, семейный, драма, приключения 2005, США
7.4
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Братья Гримм
10 Братья Гримм
триллер, ужасы, комедия, приключения, фантастика 2005, США / Великобритания / Чехия
7.2
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Автостопом по Галактике
11 Автостопом по Галактике
комедия, приключения, фантастика 2005, США / Великобритания
6.9
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