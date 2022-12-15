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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Приключения 2004

Рейтинг американских фильмов в жанре приключения 2004 года

Троя
1 Троя
исторический, приключения 2004, США / Мальта / Великобритания
8.5
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Шрэк 2
2 Шрэк 2
сказка, комедия, анимация, приключения, семейный 2004, США
8.3
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Гарри Поттер и узник Азкабана
3 Гарри Поттер и узник Азкабана
приключения, семейный, фэнтези 2004, США / Великобритания
8.3
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Я, робот
4 Я, робот
фантастика, приключения, триллер 2004, США
8.1
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Ван Хельсинг
5 Ван Хельсинг
приключения, ужасы, боевик, сказка 2004, США / Чехия
7.9
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Сокровище нации
6 Сокровище нации
приключения 2004, США
7.5
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Губка Боб Квадратные Штаны
7 Губка Боб Квадратные Штаны
комедия, анимация, приключения, семейный 2004, США
7.3
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Хроники Риддика
8 Хроники Риддика
приключения, триллер, фантастика, боевик 2004, США
7.1
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Лемони Сникет: 33 несчастья
9 Лемони Сникет: 33 несчастья
комедия, сказка, семейный, приключения 2004, США / Германия
7.1
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Человек-паук 2
10 Человек-паук 2
боевик, фантастика, приключения 2004, США
7.0
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Скуби Ду 2: Монстры на свободе
11 Скуби Ду 2: Монстры на свободе
комедия, семейный, приключения 2004, США
6.9
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Александр
12 Александр
драма, приключения, военный 2004, США / Германия / Франция
6.8
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Чужой против хищника
13 Чужой против хищника
боевик, ужасы, приключения, фантастика, триллер, военный 2004, США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
6.2
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Король Артур
14 Король Артур
драма, боевик, военный, приключения 2004, США / Великобритания / Ирландия
6.2
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