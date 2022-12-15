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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Приключения 2002

Рейтинг американских фильмов в жанре приключения 2002 года

Властелин Колец: Две крепости
1 Властелин Колец: Две крепости
приключения, фэнтези, драма 2002, США / Новая Зеландия / Германия
8.6
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Ледниковый период
2 Ледниковый период
комедия, приключения, анимация, семейный 2002, США
8.5
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Гарри Поттер и Тайная Комната
3 Гарри Поттер и Тайная Комната
мистика, приключения, сказка, семейный 2002, США / Великобритания / Германия
8.4
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Спирит: Душа прерий
4 Спирит: Душа прерий
вестерн, анимация, приключения, семейный 2002, США
8.0
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