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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Приключения

Рейтинг американских фильмов в жанре приключения

Человек-паук: Нет пути домой
1 Человек-паук: Нет пути домой
фантастика, боевик, приключения 2021, США
9.1
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Король Лев
2 Король Лев
мюзикл, приключения, драма, семейный, комедия, анимация 1994, США
9.0
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Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
3 Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
приключения, боевик 2003, США
8.9
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Как приручить дракона 3
4 Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения 2018, США
8.8
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Душа
5 Душа
анимация, семейный, приключения, комедия 2020, США
8.8
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101 далматинец
6 101 далматинец
семейный, приключения, анимация 1961, США
8.8
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Изгой
7 Изгой
приключения, драма 2000, США
8.8
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Лука
8 Лука
анимация, приключения, фэнтези 2021, США
8.8
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Терминатор 2: судный день
9 Терминатор 2: судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения 1991, США / Франция
8.7
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Соник 2 в кино
10 Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения 2022, США
8.7
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Властелин Колец: Братство Кольца
11 Властелин Колец: Братство Кольца
приключения, боевик, фэнтези 2001, Новая Зеландия / США
8.7
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Титаник
12 Титаник
мелодрама, драма, приключения 1997, США
8.7
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Пираты Карибского моря: На странных берегах
13 Пираты Карибского моря: На странных берегах
боевик, комедия, приключения 2011, США
8.6
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Малефисента: Владычица тьмы
14 Малефисента: Владычица тьмы
фэнтези, семейный, приключения 2019, США
8.6
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Тайна Коко
15 Тайна Коко
анимация, приключения 2017, США
8.6
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Анчартед: на картах не значится
16 Анчартед: на картах не значится
боевик, приключения 2022, США
8.6
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Гладиатор
17 Гладиатор
приключения, драма, боевик 2000, Великобритания / США
8.6
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Назад в будущее
18 Назад в будущее
приключения, фантастика, комедия, боевик 1985, США
8.6
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Назад в будущее 3
19 Назад в будущее 3
приключения, фантастика, вестерн, комедия, боевик 1990, США
8.6
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Титаник 3D
20 Титаник 3D
приключения, драма, мелодрама 1997, США
8.6
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Пираты Карибского моря: На краю света
21 Пираты Карибского моря: На краю света
сказка, боевик, комедия, приключения 2007, США
8.6
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Властелин Колец: Две крепости
22 Властелин Колец: Две крепости
приключения, фэнтези, драма 2002, США / Новая Зеландия / Германия
8.6
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Главный герой
23 Главный герой
фантастика, боевик, комедия, приключения 2021, США
8.5
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Холодное сердце
24 Холодное сердце
приключения, анимация, семейный 2013, США
8.5
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Зверополис
25 Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия 2016, США
8.5
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Ледниковый период
26 Ледниковый период
комедия, приключения, анимация, семейный 2002, США
8.5
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Пассажиры
27 Пассажиры
фантастика, приключения, мелодрама 2016, США
8.5
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Джуманджи
28 Джуманджи
семейный, триллер, комедия, приключения, фантастика, драма 1995, США
8.5
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Не время умирать
29 Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения 2021, США / Великобритания
8.5
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Зов предков
30 Зов предков
приключения, анимация, семейный 2020, США
8.5
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Игра
31 Игра
криминал, приключения, триллер 1997, США
8.5
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Шерлок Холмс
32 Шерлок Холмс
драма, боевик, криминал, приключения, мистика 2009, США / Великобритания
8.5
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Троя
33 Троя
исторический, приключения 2004, США / Мальта / Великобритания
8.5
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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
34 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2011, США / Великобритания
8.5
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Хоббит: Нежданное путешествие
35 Хоббит: Нежданное путешествие
фэнтези, приключения 2012, США
8.5
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Железный человек
36 Железный человек
приключения, фантастика, боевик, триллер 2008, США
8.4
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Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
37 Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
фантастика, боевик, приключения 2022, США
8.4
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Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
38 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения 2017, США
8.4
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Алита: Боевой ангел
39 Алита: Боевой ангел
фантастика, боевик, приключения, мелодрама 2018, США / Канада / Аргентина
8.4
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Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
40 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
боевик, сказка, комедия, приключения 2006, США
8.4
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Гарри Поттер и Тайная Комната
41 Гарри Поттер и Тайная Комната
мистика, приключения, сказка, семейный 2002, США / Великобритания / Германия
8.4
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Гарри Поттер и философский камень
42 Гарри Поттер и философский камень
приключения, семейный, сказка 2001, Великобритания / США
8.4
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Анастасия
43 Анастасия
анимация, сказка, драма, мюзикл, семейный, приключения 1997, США
8.4
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Гарри Поттер и кубок огня
44 Гарри Поттер и кубок огня
семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка 2005, США / Великобритания
8.4
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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
45 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2010, США / Великобритания
8.4
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Принц Персии: Пески времени
46 Принц Персии: Пески времени
приключения, мелодрама, боевик, фэнтези 2010, США
8.4
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Энканто
47 Энканто
приключения, анимация, комедия 2021, США / Колумбия
8.4
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Университет монстров
48 Университет монстров
комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация 2013, США
8.3
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Аладдин
49 Аладдин
сказка, мюзикл, семейный, анимация, комедия, приключения 1992, США
8.3
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Шрэк 2
50 Шрэк 2
сказка, комедия, анимация, приключения, семейный 2004, США
8.3
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Рио
51 Рио
комедия, семейный, анимация, приключения 2011, США
8.3
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Шерлок Холмс: Игра теней
52 Шерлок Холмс: Игра теней
приключения, криминал 2011, США
8.3
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Круиз по джунглям
53 Круиз по джунглям
приключения 2021, США
8.3
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Ледниковый период 3: Эра динозавров
54 Ледниковый период 3: Эра динозавров
приключения, анимация, семейный, комедия 2009, США
8.3
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Мумия
55 Мумия
триллер, комедия, боевик, сказка, ужасы, приключения 1999, США
8.3
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Гарри Поттер и узник Азкабана
56 Гарри Поттер и узник Азкабана
приключения, семейный, фэнтези 2004, США / Великобритания
8.3
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Трансформеры
57 Трансформеры
боевик, приключения, фантастика 2007, США
8.3
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Мистер и миссис Смит
58 Мистер и миссис Смит
триллер, приключения, боевик, мелодрама 2005, США
8.3
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Форсаж 5
59 Форсаж 5
боевик, приключения 2011, США
8.3
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Аладдин
60 Аладдин
приключения, мюзикл 2019, США
8.3
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Апокалипсис
61 Апокалипсис
боевик, приключения, драма 2006, США
8.3
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Джон Картер
62 Джон Картер
приключения, фантастика, боевик, фэнтези 2012, США
8.3
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Хоббит: Битва Пяти Воинств
63 Хоббит: Битва Пяти Воинств
фэнтези, приключения 2014, США
8.2
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Вперёд
64 Вперёд
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези 2019, США
8.2
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Скала
65 Скала
боевик, приключения 1996, США
8.2
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300 спартанцев
66 300 спартанцев
приключения, драма, боевик 2007, США
8.2
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Мадагаскар 2
67 Мадагаскар 2
сказка, семейный, анимация, комедия, приключения 2008, США
8.2
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Доктор Стрэндж
68 Доктор Стрэндж
фэнтези, приключения 2016, США
8.2
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Ральф против интернета
69 Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный 2018, США
8.2
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Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
70 Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
комедия, анимация, семейный, приключения 2012, США
8.2
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Варкрафт
71 Варкрафт
приключения, боевик, фэнтези 2016, США
8.2
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Час пик 2
72 Час пик 2
триллер, комедия, приключения, боевик 2001, США
8.2
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Легенды ночных стражей
73 Легенды ночных стражей
фэнтези, анимация, приключения 2010, США / Австралия
8.2
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Хоббит: Пустошь Смауга
74 Хоббит: Пустошь Смауга
драма, фэнтези, приключения 2013, США / Новая Зеландия
8.2
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Человек-паук: Через вселенные
75 Человек-паук: Через вселенные
анимация, приключения, фантастика 2018, США
8.2
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Аквамен
76 Аквамен
фантастика, приключения, боевик 2018, США
8.1
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Шрэк навсегда
77 Шрэк навсегда
сказка, приключения, семейный, анимация, комедия 2010, США
8.1
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Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
78 Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
приключения, триллер, боевик 1981, США
8.1
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Джуманджи: Новый уровень
79 Джуманджи: Новый уровень
приключения, комедия 2019, США
8.1
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Я, робот
80 Я, робот
фантастика, приключения, триллер 2004, США
8.1
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Джуманджи: Зов джунглей
81 Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейный, фэнтези 2017, США
8.1
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Индиана Джонс и последний крестовый Поход
82 Индиана Джонс и последний крестовый Поход
фантастика, боевик, приключения, триллер 1989, США
8.1
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Крепкий орешек 4.0
83 Крепкий орешек 4.0
приключения, триллер, боевик 2007, США
8.1
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Дом странных детей мисс Перегрин
84 Дом странных детей мисс Перегрин
фэнтези, приключения 2016, США
8.1
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Трансформеры: Месть падших
85 Трансформеры: Месть падших
фантастика, приключения, боевик 2009, США
8.1
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Путь домой
86 Путь домой
приключения, семейный 2019, США
8.1
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Звездная пыль
87 Звездная пыль
приключения, мелодрама, сказка 2007, Великобритания / США
8.1
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Гадкий я 3
88 Гадкий я 3
приключения, комедия, анимация 2017, США
8.1
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Динозавр
89 Динозавр
семейный, приключения, анимация 2000, США
8.1
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2012
90 2012
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения 2009, США / Канада
8.1
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Гарри Поттер и Орден Феникса
91 Гарри Поттер и Орден Феникса
сказка, семейный, драма, приключения 2007, Великобритания / США
8.1
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Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
92 Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
фантастика, приключения, боевик 2005, США
8.1
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Семейка Крудс
93 Семейка Крудс
анимация, комедия, приключения, семейный 2013, США
8.1
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Стражи Галактики
94 Стражи Галактики
фантастика, боевик, приключения 2014, США
8.1
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Железный человек 3
95 Железный человек 3
фантастика, боевик, приключения 2013, США
8.1
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Кот в сапогах
96 Кот в сапогах
фэнтези, комедия, анимация, приключения 2011, США
8.1
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Мост в Терабитию
97 Мост в Терабитию
фэнтези, семейный, приключения 2007, США
8.0
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Дэдпул 2
98 Дэдпул 2
боевик, приключения, комедия, фантастика 2018, США
8.0
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Меч короля Артура
99 Меч короля Артура
фэнтези, боевик, драма, приключения 2017, США
8.0
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Алиса в Зазеркалье
100 Алиса в Зазеркалье
семейный, приключения, фэнтези 2016, США
8.0
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