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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Боевик 2025

Рейтинг американских фильмов в жанре боевик 2025 года

Как приручить дракона 8.8
1 Как приручить дракона Новое воплощение истории о Беззубике и Иккинге. Игровой ремейк хитового мультика 2010 года
боевик, приключения, семейный 2025, США
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Лило и Стич 8.1
2 Лило и Стич Игровой ремейк одноименного диснеевского мультфильма о милом и шкодливом инопланетянине
боевик, приключения, комедия 2025, США
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Громовержцы* 8.0
3 Громовержцы* Антигерои-неудачники собираются вместе и берутся за миссию по спасению мира. «Отряд самоубийц» от студии Marvel
боевик, приключения, фантастика 2025, США
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Миссия невыполнима: Финальная расплата 7.8
4 Миссия невыполнима: Финальная расплата Неугомонный Том Круз спасает мир от взбунтовавшегося искусственного интеллекта
боевик 2025, США
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Супермен 7.8
5 Супермен Супергерой с Криптона возвращается. Первый крупный проект перезапущенной киновселенной DC
боевик, приключения, фэнтези 2025, США
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Ущелье 7.7
6 Ущелье Два спецагента влюбляются во время смертельно опасной миссии
боевик, мелодрама 2025, США
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Балерина 7.5
7 Балерина Искусная наемница Ана де Армас ступает на тропу мести. Зубодробительный спин-офф "Джона Уика"
боевик, триллер 2025, США
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Мир Юрского периода: Возрождение 7.4
8 Мир Юрского периода: Возрождение Скарлетт Йоханссон отправляется на поиски редких динозавров. Новая часть франшизы о доисторических ящерах
боевик, приключения, фантастика 2025, США
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Расплата 2 7.2
9 Расплата 2 Киллер-математик и его брат берутся за опасное расследование. Бен Аффлек и Джон Бернтал в сиквеле «Расплаты» 2016 года
боевик, криминал, драма 2025, США
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Охота на воров 2: Пантера 7.2
10 Охота на воров 2: Пантера Криминальный триллер с Джерардем Батлером о противостоянии копа и алмазной мафии
боевик, криминал 2025, США
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Рейс навылет 7.1
11 Рейс навылет Бывший спецагент попадает на самолет, наполненный искусными киллерами
боевик, комедия 2025, США
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Мастер 7.1
12 Мастер Боевик с Джейсоном Стэйтемом о работяге-супергерое
боевик, триллер 2025, Великобритания / США
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Каратэ-пацан: Легенды 7.1
13 Каратэ-пацан: Легенды Новая часть знаменитой бойцовской франшизы с Ральфом Маччио и Джеки Чаном
боевик, драма 2025, США
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Майнкрафт в кино 7.1
14 Майнкрафт в кино Красочное семейное фэнтези на основе хитовой строительной видеоигры
фэнтези, боевик 2025, США / Швеция / Великобритания
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Капитан Америка: Новый мир 6.4
15 Капитан Америка: Новый мир Marvel представляет: Капитан Америка раскрывает заговор в Белом доме
боевик, приключения, фантастика 2025, США
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В потерянных землях 5.7
16 В потерянных землях Опасные приключения ведьмы и проводника в мире после апокалипсиса
боевик, приключения, фэнтези 2025, США
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Шпионская свадьба 4.6
17 Шпионская свадьба Ребел Уилсон спасает подруг от террористов. Комедийное переосмысление шпионских боевиков
боевик, комедия 2025, США
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