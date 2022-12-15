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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Боевик 2022

Рейтинг американских фильмов в жанре боевик 2022 года

Соник 2 в кино
1 Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения 2022, США
8.7
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Анчартед: на картах не значится
2 Анчартед: на картах не значится
боевик, приключения 2022, США
8.6
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Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
3 Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
фантастика, боевик, приключения 2022, США
8.4
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Бэтмен
4 Бэтмен
фантастика, боевик, криминал 2022, США
8.4
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Флешбэк
5 Флешбэк
боевик, триллер 2022, США
7.9
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Игра теней
6 Игра теней
боевик 2022, США / Китай / Австралия
7.7
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Наемник
7 Наемник
боевик, триллер 2022, США
7.5
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Всё везде и сразу
8 Всё везде и сразу
фантастика, боевик, комедия 2022, США
6.7
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Пропавшая
9 Пропавшая
триллер, боевик, детектив 2022, США
6.7
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Код 355
10 Код 355
боевик 2022, США / Китай
6.5
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Падение Луны
11 Падение Луны
боевик, приключения, фантастика 2022, США / Канада / Китай
6.4
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Месть Банши
12 Месть Банши
боевик, триллер 2022, США
3.8
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