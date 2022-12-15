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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Боевик 2016

Рейтинг американских фильмов в жанре боевик 2016 года

Зверополис
1 Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия 2016, США
8.5
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Варкрафт
2 Варкрафт
приключения, боевик, фэнтези 2016, США
8.2
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Первый Мститель: Противостояние
3 Первый Мститель: Противостояние
боевик, фантастика 2016, США
8.0
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Джон Уик 2
4 Джон Уик 2
боевик 2016, США
8.0
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Отряд самоубийц
5 Отряд самоубийц
боевик, фантастика 2016, США
7.9
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Иностранец
6 Иностранец
триллер, боевик 2016, США
7.7
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Люди Икс: Апокалипсис
7 Люди Икс: Апокалипсис
боевик, фэнтези, приключения, фантастика 2016, США
7.6
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Дэдпул
8 Дэдпул
фэнтези, фантастика, боевик 2016, США / Канада
7.5
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Великолепная семерка
9 Великолепная семерка
боевик, вестерн 2016, США
7.5
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Отпетые напарники
10 Отпетые напарники
боевик, приключения, комедия 2016, США / Китай / Гонконг
7.5
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Кредо убийцы
11 Кредо убийцы
фантастика, боевик, приключения 2016, США
7.5
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Кунг-фу Панда 3
12 Кунг-фу Панда 3
анимация, приключения, боевик, семейный, комедия 2016, США / Китай
7.4
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Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
13 Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
боевик, приключения, фантастика, фэнтези 2016, США
7.3
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Черепашки-ниндзя 2
14 Черепашки-ниндзя 2
фантастика, комедия, приключения, фэнтези, боевик 2016, США
7.2
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Джейсон Борн
15 Джейсон Борн
триллер, боевик 2016, США
7.2
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Монстр траки
16 Монстр траки
фантастика, боевик, комедия 2016, США
7.1
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Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
17 Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
драма, детектив, боевик, криминал, триллер 2016, США
7.0
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Стартрек: Бесконечность
18 Стартрек: Бесконечность
фантастика, боевик, приключения 2016, США
7.0
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Судная ночь 3
19 Судная ночь 3
триллер, боевик, ужасы 2016, США / Франция
6.9
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Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
20 Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
приключения, фантастика, боевик, фэнтези 2016, США
6.9
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Механик: Воскрешение
21 Механик: Воскрешение
боевик, триллер, криминал 2016, США / Таиланд
6.9
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Охотники за привидениями
22 Охотники за привидениями
боевик, комедия, фантастика 2016, США
6.8
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Затерянный город Z
23 Затерянный город Z
исторический, драма, приключения, биография, боевик 2016, США
6.1
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День независимости: Возрождение
24 День независимости: Возрождение
фантастика, боевик, приключения 2016, США
5.3
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