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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Боевик 2014

Рейтинг американских фильмов в жанре боевик 2014 года

Грань будущего
1 Грань будущего
фантастика, боевик 2014, США
8.4
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Стражи Галактики
2 Стражи Галактики
фантастика, боевик, приключения 2014, США
8.1
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Город героев
3 Город героев
комедия, боевик, анимация, семейный 2014, США
8.0
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Как приручить дракона 2
4 Как приручить дракона 2
комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения 2014, США
8.0
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Джон Уик
5 Джон Уик
боевик, триллер 2014, США
7.9
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Великий уравнитель
6 Великий уравнитель
триллер, криминал, боевик 2014, США
7.7
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Первый мститель: Другая война
7 Первый мститель: Другая война
приключения, фантастика, боевик 2014, США
7.6
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Люди Икс: Дни минувшего будущего
8 Люди Икс: Дни минувшего будущего
фантастика, боевик, фэнтези 2014, США
7.5
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Избави нас от лукавого
9 Избави нас от лукавого
криминал, боевик, триллер, ужасы 2014, США
7.5
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Need for speed: Жажда скорости
10 Need for speed: Жажда скорости
боевик, драма, триллер, криминал 2014, США
7.5
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Дракула
11 Дракула
ужасы, драма, боевик, фэнтези 2014, США
7.4
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Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
12 Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
драма, криминал, боевик, триллер 2014, США
7.4
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Трансформеры: Эпоха истребления
13 Трансформеры: Эпоха истребления
фантастика, боевик 2014, США
7.4
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Дивергент
14 Дивергент
мелодрама, фантастика, боевик 2014, США
7.3
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Превосходство
15 Превосходство
триллер, боевик, драма, фантастика 2014, Великобритания / США / Китай
7.2
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Драйвер на ночь
16 Драйвер на ночь
боевик, триллер, комедия 2014, США
7.2
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Новый Человек-паук: Высокое напряжение
17 Новый Человек-паук: Высокое напряжение
боевик, фэнтези, приключения 2014, США
7.1
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Робокоп
18 Робокоп
фантастика, боевик, криминал 2014, США
6.8
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Мачо и ботан 2
19 Мачо и ботан 2
комедия, боевик 2014, США
6.8
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Неудержимые 3
20 Неудержимые 3
боевик 2014, США / Франция
6.7
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Исход: Цари и Боги
21 Исход: Цари и Боги
боевик, драма, приключения 2014, Великобритания / США
6.5
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Планета обезьян: Революция
22 Планета обезьян: Революция
триллер, фантастика, боевик, драма 2014, США
6.0
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Годзилла
23 Годзилла
ужасы, фантастика, боевик 2014, США
5.7
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Восхождение Юпитер
24 Восхождение Юпитер
боевик, фантастика 2014, США
5.2
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Саботаж
25 Саботаж
боевик, криминал, триллер, драма 2014, США
4.4
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