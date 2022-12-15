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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Боевик 2013

Рейтинг американских фильмов в жанре боевик 2013 года

Железный человек 3
1 Железный человек 3
фантастика, боевик, приключения 2013, США
8.1
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Обливион
2 Обливион
боевик, фантастика 2013, США
8.0
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Тор 2: Царство тьмы
3 Тор 2: Царство тьмы
приключения, боевик 2013, США
7.8
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Форсаж 6
4 Форсаж 6
боевик, драма, триллер, криминал 2013, США
7.8
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План побега
5 План побега
триллер, боевик, фантастика 2013, США
7.8
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Голодные игры: И вспыхнет пламя
6 Голодные игры: И вспыхнет пламя
боевик, фантастика, триллер 2013, США
7.7
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Воздушный маршал
7 Воздушный маршал
триллер, боевик 2013, США
7.7
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Росомаха: Бессмертный
8 Росомаха: Бессмертный
приключения, боевик 2013, США
7.5
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Одинокий рейнджер
9 Одинокий рейнджер
триллер, боевик, вестерн 2013, США
7.5
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Риддик
10 Риддик
боевик, фантастика 2013, США
7.5
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Призрачный патруль
11 Призрачный патруль
боевик, комедия, криминал 2013, США
7.4
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Штурм Белого дома
12 Штурм Белого дома
драма, боевик 2013, США
7.4
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Перси Джексон и море чудовищ
13 Перси Джексон и море чудовищ
приключения, семейный, боевик, фэнтези, драма 2013, США
7.4
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РЭД 2
14 РЭД 2
боевик, комедия, триллер 2013, США
7.4
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Тихоокеанский рубеж
15 Тихоокеанский рубеж
боевик, фантастика, приключения 2013, США
7.4
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Возвращение героя
16 Возвращение героя
боевик 2013, США
7.3
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Стукач
17 Стукач
боевик, драма, триллер 2013, США
7.3
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Кровью и потом: Анаболики
18 Кровью и потом: Анаболики
драма, боевик, комедия 2013, США
7.2
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47 ронинов
19 47 ронинов
драма, боевик 2013, США
7.2
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Два ствола
20 Два ствола
драма, криминал, боевик, триллер 2013, США
7.2
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Падение Олимпа
21 Падение Олимпа
боевик, триллер 2013, США
7.2
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Человек из стали
22 Человек из стали
фантастика, фэнтези, приключения, боевик 2013, США
7.1
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Орудия смерти: Город костей
23 Орудия смерти: Город костей
приключения, боевик, фэнтези, драма 2013, США / Германия
7.1
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300 спартанцев: Расцвет империи
24 300 спартанцев: Расцвет империи
боевик, драма 2013, США
6.9
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Стартрек: Возмездие
25 Стартрек: Возмездие
боевик, фантастика, приключения 2013, США
6.8
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После нашей эры
26 После нашей эры
боевик, приключения, фантастика 2013, США
6.6
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Мачете убивает
27 Мачете убивает
криминал, триллер, боевик 2013, США
6.2
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Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть
28 Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть
боевик, триллер, криминал 2013, США
5.4
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Черная роза
29 Черная роза
боевик 2013, США / Россия
2.0
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