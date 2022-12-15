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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Боевик 2012

Рейтинг американских фильмов в жанре боевик 2012 года

Джон Картер
1 Джон Картер
приключения, фантастика, боевик, фэнтези 2012, США
8.3
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Мстители
2 Мстители
боевик 2012, США
8.2
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Гонка
3 Гонка
биография, драма, боевик, спорт 2012, США
8.1
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Темный рыцарь: Возрождение легенды
4 Темный рыцарь: Возрождение легенды
драма, триллер, боевик 2012, США / Великобритания
7.9
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007: Координаты
5 007: Координаты "Скайфолл"
приключения, боевик, триллер 2012, США / Великобритания
7.8
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Неудержимые 2
6 Неудержимые 2
приключения, триллер, боевик 2012, США
7.8
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Люди в черном 3
7 Люди в черном 3
фантастика, приключения, боевик 2012, США
7.8
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Другой мир: Пробуждение
8 Другой мир: Пробуждение
фантастика, ужасы, боевик 2012, США
7.6
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Эволюция Борна
9 Эволюция Борна
боевик 2012, США
7.5
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Охотники на ведьм
10 Охотники на ведьм
комедия, боевик, ужасы 2012, США / Германия
7.4
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Петля времени
11 Петля времени
боевик, фантастика 2012, США
7.4
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Морской бой
12 Морской бой
фантастика, боевик, триллер 2012, США
7.4
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Мачо и ботан
13 Мачо и ботан
комедия, боевик 2012, США
7.4
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Код доступа
14 Код доступа "Кейптаун"
триллер, ужасы, боевик 2012, США
7.3
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Агент под прикрытием
15 Агент под прикрытием
боевик, комедия 2012, США
7.2
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Толстяк на ринге
16 Толстяк на ринге
боевик, комедия 2012, США
7.2
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Новый Человек-паук
17 Новый Человек-паук
приключения, фэнтези, драма, боевик, триллер 2012, США
7.1
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Война миров Z
18 Война миров Z
фантастика, боевик, ужасы, драма 2012, США / Мальта
7.1
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Напролом
19 Напролом
триллер, фантастика, боевик 2012, США / Франция
7.0
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20 Вспомнить все
приключения, триллер, боевик, фантастика 2012, США
6.9
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G.I. Joe: Бросок кобры 2
21 G.I. Joe: Бросок кобры 2
боевик 2012, США / Канада
6.7
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Белоснежка и охотник
22 Белоснежка и охотник
сказка, приключения, боевик 2012, США
6.6
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Гнев титанов
23 Гнев титанов
боевик, приключения, фэнтези 2012, США
6.1
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Прометей
24 Прометей
боевик, драма, фантастика, ужасы 2012, США
5.8
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