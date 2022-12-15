Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Боевик 2008

Рейтинг американских фильмов в жанре боевик 2008 года

Железный человек
1 Железный человек
приключения, фантастика, боевик, триллер 2008, США
8.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Хэнкок
2 Хэнкок
комедия, фантастика, боевик 2008, США
8.4
Оцените
Темный рыцарь
3 Темный рыцарь
драма, мистика, триллер, боевик 2008, США
8.3
Оцените
Смертельная гонка
4 Смертельная гонка
фантастика, триллер, приключения, боевик 2008, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Невероятный Халк
5 Невероятный Халк
боевик 2008, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Монстро
6 Монстро
боевик, триллер, драма, фантастика 2008, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Путешествие к центру Земли 3D
7 Путешествие к центру Земли 3D
приключения, боевик, фэнтези, семейный 2008, США
7.5
Оцените
Особо опасен!
8 Особо опасен!
боевик 2008, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Запретное царство
9 Запретное царство
боевик, фантастика, комедия, приключения 2008, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Напряги извилины
10 Напряги извилины
комедия, боевик 2008, США
7.5
Оцените
Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа
11 Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа
боевик, приключения 2008, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Хеллбой 2: Золотая армия
12 Хеллбой 2: Золотая армия
драма, боевик, фантастика, приключения, ужасы 2008, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Макс Пэйн
13 Макс Пэйн
драма, боевик, триллер 2008, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Никогда не сдавайся
14 Никогда не сдавайся
боевик 2008, США
7.1
Оцените
Золото дураков
15 Золото дураков
боевик, мелодрама, приключения 2008, США
7.1
Оцените
Квант милосердия
16 Квант милосердия
боевик, приключения, триллер, драма 2008, Великобритания / США
7.1
Оцените
Пила 5
17 Пила 5
криминал, триллер, ужасы, боевик, мистика 2008, США
7.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Мумия: Гробница Императора Драконов
18 Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер 2008, Германия / Канада / США
7.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Вавилон н.э.
19 Вавилон н.э.
приключения, фантастика, триллер, боевик 2008, США / Франция
6.8
Оцените
Спиди-гонщик
20 Спиди-гонщик
семейный, спорт, боевик 2008, США
6.7
Оцените
Опасный Бангкок
21 Опасный Бангкок
боевик, триллер, драма 2008, США
6.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Супергеройское кино
22 Супергеройское кино
комедия, боевик 2008, США
6.3
Оцените
Драконий жемчуг: Эволюция
23 Драконий жемчуг: Эволюция
фантастика, приключения, боевик 2008, США
5.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Приложение киноафиши