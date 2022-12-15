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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Боевик 2007

Рейтинг американских фильмов в жанре боевик 2007 года

Пираты Карибского моря: На краю света
1 Пираты Карибского моря: На краю света
сказка, боевик, комедия, приключения 2007, США
8.6
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Трансформеры
2 Трансформеры
боевик, приключения, фантастика 2007, США
8.3
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300 спартанцев
3 300 спартанцев
приключения, драма, боевик 2007, США
8.2
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Крепкий орешек 4.0
4 Крепкий орешек 4.0
приключения, триллер, боевик 2007, США
8.1
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Пророк
5 Пророк
фантастика, триллер, боевик 2007, США
7.9
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Ультиматум Борна
6 Ультиматум Борна
приключения, триллер, драма, боевик 2007, США
7.8
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Призрачный гонщик
7 Призрачный гонщик
триллер, боевик, фэнтези 2007, США
7.6
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Рэмбо IV
8 Рэмбо IV
триллер, боевик, драма 2007, США
7.6
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Стрелок
9 Стрелок
боевик, драма, триллер 2007, США
7.5
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Грайндхаус
10 Грайндхаус
ужасы, боевик, фантастика, комедия 2007, США / Канада
7.5
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Пристрели их
11 Пристрели их
криминал, драма, триллер, боевик 2007, США
7.5
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Человек-паук: Враг в отражении
12 Человек-паук: Враг в отражении
фантастика, боевик, приключения 2007, США
7.5
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Сокровище нации: Книга тайн
13 Сокровище нации: Книга тайн
приключения, боевик 2007, США
7.3
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Обитель зла 3
14 Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик 2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.3
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Черепашки ниндзя
15 Черепашки ниндзя
боевик, анимация, фэнтези, комедия, приключения 2007, США
7.3
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Час пик 3
16 Час пик 3
боевик, триллер, криминал, комедия 2007, США
7.2
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Козырные тузы
17 Козырные тузы
драма, криминал, боевик, комедия 2007, Великобритания / США / Франция
7.2
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Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера
18 Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера
фантастика, боевик, приключения 2007, США
7.0
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Хитмэн
19 Хитмэн
боевик, криминал, триллер 2007, Франция / США
6.8
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Во имя короля: история осады подземелья
20 Во имя короля: история осады подземелья
фэнтези, боевик, приключения 2007, Германия / Канада / США
6.8
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Вторжение
21 Вторжение
боевик, триллер, ужасы, фантастика, драма 2007, США
6.7
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Чужие против Хищника. Реквием
22 Чужие против Хищника. Реквием
фантастика, ужасы, боевик 2007, США
6.5
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Война динозавров
23 Война динозавров
драма, боевик, фэнтези 2007, Корея / США
5.5
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Форсаж Да Винчи
24 Форсаж Да Винчи
приключения, драма, боевик 2007, Россия / США
1.9
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