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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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1
Человек-паук: Нет пути домой
фантастика, боевик, приключения
2021, США
9.1
Оцените
2
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
приключения, боевик
2003, США
8.9
Оцените
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3
Аватар
боевик, фантастика, триллер
2009, США
8.8
Оцените
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4
Аватар: Специальная версия
боевик, триллер, фантастика
2010, США
8.8
Оцените
5
Шан-Чи и легенда десяти колец
фэнтези, боевик, комедия
2021, США
8.8
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6
Начало
боевик, фантастика, триллер
2010, США / Великобритания
8.8
Оцените
7
Джентльмены
боевик, криминал
2020, США
8.7
Оцените
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8
Терминатор 2: судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
8.7
Оцените
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9
Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения
2022, США
8.7
Оцените
10
Матрица
боевик, фантастика, триллер
1999, Австралия / США
8.7
Оцените
11
Властелин Колец: Братство Кольца
приключения, боевик, фэнтези
2001, Новая Зеландия / США
8.7
Оцените
12
Терминатор 2: Судный день 3D
боевик, триллер
2017, США
8.7
Оцените
13
Пираты Карибского моря: На странных берегах
боевик, комедия, приключения
2011, США
8.6
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14
Анчартед: на картах не значится
боевик, приключения
2022, США
8.6
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15
Гладиатор
приключения, драма, боевик
2000, Великобритания / США
8.6
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16
Назад в будущее
приключения, фантастика, комедия, боевик
1985, США
8.6
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17
Назад в будущее 3
приключения, фантастика, вестерн, комедия, боевик
1990, США
8.6
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18
Пираты Карибского моря: На краю света
сказка, боевик, комедия, приключения
2007, США
8.6
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19
Мстители: Война бесконечности
боевик, фантастика
2018, США
8.6
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20
Храброе сердце
военный, биография, боевик, драма
1995, США
8.6
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21
Брат 2
боевик, криминал
2000, США / Россия
8.6
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22
Главный герой
фантастика, боевик, комедия, приключения
2021, США
8.5
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23
Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия
2016, США
8.5
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24
Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения
2021, США / Великобритания
8.5
Оцените
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25
Шерлок Холмс
драма, боевик, криминал, приключения, мистика
2009, США / Великобритания
8.5
Оцените
26
Мстители: Финал
боевик, фантастика
2019, США
8.5
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27
Веном
фантастика, боевик, триллер
2018, США
8.5
Оцените
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28
Полицейский из Беверли-Хиллз 4
боевик, триллер, комедия
, США
8.4
Оцените
29
Железный человек
приключения, фантастика, боевик, триллер
2008, США
8.4
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30
Бойцовский клуб
триллер, боевик, драма
1999, США / Германия
8.4
Оцените
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31
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
фантастика, боевик, приключения
2022, США
8.4
Оцените
32
Бэтмен
фантастика, боевик, криминал
2022, США
8.4
Оцените
33
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения
2017, США
8.4
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34
Алита: Боевой ангел
фантастика, боевик, приключения, мелодрама
2018, США / Канада / Аргентина
8.4
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35
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
боевик, сказка, комедия, приключения
2006, США
8.4
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36
Веном 2
фантастика, боевик
2021, США
8.4
Оцените
37
Живая сталь
драма, боевик
2011, США
8.4
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38
Грань будущего
фантастика, боевик
2014, США
8.4
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Смотреть за 1 рубль
39
Хэнкок
комедия, фантастика, боевик
2008, США
8.4
Оцените
40
Человек-паук: Вдали от дома
фантастика, боевик
2019, США
8.4
Оцените
41
Принц Персии: Пески времени
приключения, мелодрама, боевик, фэнтези
2010, США
8.4
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42
Телохранитель киллера
боевик, комедия
2017, США
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
43
РЭД
комедия, боевик
2010, США
8.3
Оцените
44
Темный рыцарь
драма, мистика, триллер, боевик
2008, США
8.3
Оцените
45
Тор: Рагнарёк
фэнтези, драма, боевик
2017, США
8.3
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46
Мумия
триллер, комедия, боевик, сказка, ужасы, приключения
1999, США
8.3
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47
Логан
боевик, фантастика
2017, США
8.3
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48
Трансформеры
боевик, приключения, фантастика
2007, США
8.3
Оцените
49
Мистер и миссис Смит
триллер, приключения, боевик, мелодрама
2005, США
8.3
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50
Первому игроку приготовиться
фантастика, боевик, триллер
2018, США
8.3
Оцените
51
Форсаж 5
боевик, приключения
2011, США
8.3
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52
Апокалипсис
боевик, приключения, драма
2006, США
8.3
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53
Люди в черном
боевик
1997, США
8.3
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54
Джон Картер
приключения, фантастика, боевик, фэнтези
2012, США
8.3
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55
Скала
боевик, приключения
1996, США
8.2
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56
Константин: повелитель тьмы
триллер, боевик, сказка, драма
2005, США / Германия
8.2
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57
Крепкий орешек
триллер, криминал, боевик
1988, США
8.2
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58
300 спартанцев
приключения, драма, боевик
2007, США
8.2
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59
Варкрафт
приключения, боевик, фэнтези
2016, США
8.2
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60
Люди Икс: Первый класс
боевик, фантастика, драма
2011, США
8.2
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61
Люди Икс: Начало. Росомаха
фантастика, боевик
2009, США / Новая Зеландия / Австралия
8.2
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62
Значит, война
комедия, боевик, мелодрама
2011, США
8.2
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63
Механик
драма, боевик
2011, США
8.2
Оцените
64
От заката до рассвета
боевик, триллер, ужасы
1995, США
8.2
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65
Час пик 2
триллер, комедия, приключения, боевик
2001, США
8.2
Оцените
66
Мстители
боевик
2012, США
8.2
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67
Стражи Галактики. Часть 2
боевик, фантастика
2017, США
8.2
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68
Аквамен
фантастика, приключения, боевик
2018, США
8.1
Оцените
69
Рыцарь дня
боевик, комедия
2010, США
8.1
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70
Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
приключения, триллер, боевик
1981, США
8.1
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71
Индиана Джонс и последний крестовый Поход
фантастика, боевик, приключения, триллер
1989, США
8.1
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Смотреть за 1 рубль
72
Крепкий орешек 4.0
приключения, триллер, боевик
2007, США
8.1
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Смотреть за 1 рубль
73
Команда А
боевик, триллер, военный
2010, США
8.1
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74
Плохие парни навсегда
боевик, криминал, комедия
2020, США
8.1
Оцените
75
Час пик
триллер, боевик, комедия
1998, США
8.1
Оцените
76
Терминатор
триллер, фантастика, боевик
1984, Великобритания / США
8.1
Оцените
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77
Трансформеры: Месть падших
фантастика, приключения, боевик
2009, США
8.1
Оцените
78
Адреналин
драма, боевик, триллер
2006, Великобритания / США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
79
Гонка
биография, драма, боевик, спорт
2012, США
8.1
Оцените
80
Спасти рядового Райана
боевик, военный, драма
1998, США
8.1
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81
Неудержимые
боевик
2010, США
8.1
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82
2012
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения
2009, США / Канада
8.1
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83
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
фантастика, приключения, боевик
2005, США
8.1
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Смотреть за 1 рубль
84
Робот по имени Чаппи
боевик, триллер
2015, США / Мексика
8.1
Оцените
85
Стражи Галактики
фантастика, боевик, приключения
2014, США
8.1
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Смотреть за 1 рубль
86
Железный человек 3
фантастика, боевик, приключения
2013, США
8.1
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87
Патриот
драма, военный, боевик
2000, Германия / США
8.1
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Смотреть за 1 рубль
88
Чужие
триллер, ужасы, боевик, фантастика
1986, США / Великобритания
8.1
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89
Небоскреб
боевик
2018, США
8.0
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Смотреть за 1 рубль
90
Годзилла
боевик, фантастика
1998, США / Япония
8.0
Оцените
91
Бамблби
фантастика, боевик
2018, США
8.0
Оцените
92
Дэдпул 2
боевик, приключения, комедия, фантастика
2018, США
8.0
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Смотреть за 1 рубль
93
Меч короля Артура
фэнтези, боевик, драма, приключения
2017, США
8.0
Оцените
94
Смертельная гонка
фантастика, триллер, приключения, боевик
2008, США
8.0
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95
Обливион
боевик, фантастика
2013, США
8.0
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Смотреть за 1 рубль
96
Город героев
комедия, боевик, анимация, семейный
2014, США
8.0
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Смотреть за 1 рубль
97
Железный человек 2
фантастика, боевик
2010, США
8.0
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Смотреть за 1 рубль
98
Каратэ-пацан
драма, семейный, спорт, боевик
2010, США
8.0
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99
Мир Юрского периода 2
фантастика, боевик, приключения
2018, США
8.0
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100
Рэмпейдж
боевик, фантастика, приключения
2018, США
8.0
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