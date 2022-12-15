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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Боевик

Рейтинг американских фильмов в жанре боевик

Человек-паук: Нет пути домой
1 Человек-паук: Нет пути домой
фантастика, боевик, приключения 2021, США
9.1
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Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
2 Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
приключения, боевик 2003, США
8.9
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Аватар
3 Аватар
боевик, фантастика, триллер 2009, США
8.8
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Аватар: Специальная версия
4 Аватар: Специальная версия
боевик, триллер, фантастика 2010, США
8.8
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Шан-Чи и легенда десяти колец
5 Шан-Чи и легенда десяти колец
фэнтези, боевик, комедия 2021, США
8.8
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Начало
6 Начало
боевик, фантастика, триллер 2010, США / Великобритания
8.8
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Джентльмены
7 Джентльмены
боевик, криминал 2020, США
8.7
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Терминатор 2: судный день
8 Терминатор 2: судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения 1991, США / Франция
8.7
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Соник 2 в кино
9 Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения 2022, США
8.7
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Матрица
10 Матрица
боевик, фантастика, триллер 1999, Австралия / США
8.7
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Властелин Колец: Братство Кольца
11 Властелин Колец: Братство Кольца
приключения, боевик, фэнтези 2001, Новая Зеландия / США
8.7
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Терминатор 2: Судный день 3D
12 Терминатор 2: Судный день 3D
боевик, триллер 2017, США
8.7
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Пираты Карибского моря: На странных берегах
13 Пираты Карибского моря: На странных берегах
боевик, комедия, приключения 2011, США
8.6
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Анчартед: на картах не значится
14 Анчартед: на картах не значится
боевик, приключения 2022, США
8.6
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Гладиатор
15 Гладиатор
приключения, драма, боевик 2000, Великобритания / США
8.6
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Назад в будущее
16 Назад в будущее
приключения, фантастика, комедия, боевик 1985, США
8.6
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Назад в будущее 3
17 Назад в будущее 3
приключения, фантастика, вестерн, комедия, боевик 1990, США
8.6
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Пираты Карибского моря: На краю света
18 Пираты Карибского моря: На краю света
сказка, боевик, комедия, приключения 2007, США
8.6
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Мстители: Война бесконечности
19 Мстители: Война бесконечности
боевик, фантастика 2018, США
8.6
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Храброе сердце
20 Храброе сердце
военный, биография, боевик, драма 1995, США
8.6
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Брат 2
21 Брат 2
боевик, криминал 2000, США / Россия
8.6
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Главный герой
22 Главный герой
фантастика, боевик, комедия, приключения 2021, США
8.5
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Зверополис
23 Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия 2016, США
8.5
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Не время умирать
24 Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения 2021, США / Великобритания
8.5
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Шерлок Холмс
25 Шерлок Холмс
драма, боевик, криминал, приключения, мистика 2009, США / Великобритания
8.5
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Мстители: Финал
26 Мстители: Финал
боевик, фантастика 2019, США
8.5
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Веном
27 Веном
фантастика, боевик, триллер 2018, США
8.5
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Полицейский из Беверли-Хиллз 4
28 Полицейский из Беверли-Хиллз 4
боевик, триллер, комедия , США
8.4
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Железный человек
29 Железный человек
приключения, фантастика, боевик, триллер 2008, США
8.4
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Бойцовский клуб
30 Бойцовский клуб
триллер, боевик, драма 1999, США / Германия
8.4
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Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
31 Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
фантастика, боевик, приключения 2022, США
8.4
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Бэтмен
32 Бэтмен
фантастика, боевик, криминал 2022, США
8.4
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Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
33 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения 2017, США
8.4
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Алита: Боевой ангел
34 Алита: Боевой ангел
фантастика, боевик, приключения, мелодрама 2018, США / Канада / Аргентина
8.4
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Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
35 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
боевик, сказка, комедия, приключения 2006, США
8.4
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Веном 2
36 Веном 2
фантастика, боевик 2021, США
8.4
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Живая сталь
37 Живая сталь
драма, боевик 2011, США
8.4
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Грань будущего
38 Грань будущего
фантастика, боевик 2014, США
8.4
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Хэнкок
39 Хэнкок
комедия, фантастика, боевик 2008, США
8.4
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Человек-паук: Вдали от дома
40 Человек-паук: Вдали от дома
фантастика, боевик 2019, США
8.4
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Принц Персии: Пески времени
41 Принц Персии: Пески времени
приключения, мелодрама, боевик, фэнтези 2010, США
8.4
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Телохранитель киллера
42 Телохранитель киллера
боевик, комедия 2017, США
8.3
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РЭД
43 РЭД
комедия, боевик 2010, США
8.3
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Темный рыцарь
44 Темный рыцарь
драма, мистика, триллер, боевик 2008, США
8.3
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Тор: Рагнарёк
45 Тор: Рагнарёк
фэнтези, драма, боевик 2017, США
8.3
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Мумия
46 Мумия
триллер, комедия, боевик, сказка, ужасы, приключения 1999, США
8.3
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Логан
47 Логан
боевик, фантастика 2017, США
8.3
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Трансформеры
48 Трансформеры
боевик, приключения, фантастика 2007, США
8.3
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Мистер и миссис Смит
49 Мистер и миссис Смит
триллер, приключения, боевик, мелодрама 2005, США
8.3
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Первому игроку приготовиться
50 Первому игроку приготовиться
фантастика, боевик, триллер 2018, США
8.3
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Форсаж 5
51 Форсаж 5
боевик, приключения 2011, США
8.3
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Апокалипсис
52 Апокалипсис
боевик, приключения, драма 2006, США
8.3
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Люди в черном
53 Люди в черном
боевик 1997, США
8.3
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Джон Картер
54 Джон Картер
приключения, фантастика, боевик, фэнтези 2012, США
8.3
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Скала
55 Скала
боевик, приключения 1996, США
8.2
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Константин: повелитель тьмы
56 Константин: повелитель тьмы
триллер, боевик, сказка, драма 2005, США / Германия
8.2
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Крепкий орешек
57 Крепкий орешек
триллер, криминал, боевик 1988, США
8.2
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300 спартанцев
58 300 спартанцев
приключения, драма, боевик 2007, США
8.2
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Варкрафт
59 Варкрафт
приключения, боевик, фэнтези 2016, США
8.2
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Люди Икс: Первый класс
60 Люди Икс: Первый класс
боевик, фантастика, драма 2011, США
8.2
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Люди Икс: Начало. Росомаха
61 Люди Икс: Начало. Росомаха
фантастика, боевик 2009, США / Новая Зеландия / Австралия
8.2
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Значит, война
62 Значит, война
комедия, боевик, мелодрама 2011, США
8.2
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Механик
63 Механик
драма, боевик 2011, США
8.2
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От заката до рассвета
64 От заката до рассвета
боевик, триллер, ужасы 1995, США
8.2
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Час пик 2
65 Час пик 2
триллер, комедия, приключения, боевик 2001, США
8.2
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Мстители
66 Мстители
боевик 2012, США
8.2
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Стражи Галактики. Часть 2
67 Стражи Галактики. Часть 2
боевик, фантастика 2017, США
8.2
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Аквамен
68 Аквамен
фантастика, приключения, боевик 2018, США
8.1
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Рыцарь дня
69 Рыцарь дня
боевик, комедия 2010, США
8.1
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Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
70 Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
приключения, триллер, боевик 1981, США
8.1
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Индиана Джонс и последний крестовый Поход
71 Индиана Джонс и последний крестовый Поход
фантастика, боевик, приключения, триллер 1989, США
8.1
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Крепкий орешек 4.0
72 Крепкий орешек 4.0
приключения, триллер, боевик 2007, США
8.1
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Команда А
73 Команда А
боевик, триллер, военный 2010, США
8.1
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Плохие парни навсегда
74 Плохие парни навсегда
боевик, криминал, комедия 2020, США
8.1
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Час пик
75 Час пик
триллер, боевик, комедия 1998, США
8.1
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Терминатор
76 Терминатор
триллер, фантастика, боевик 1984, Великобритания / США
8.1
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Трансформеры: Месть падших
77 Трансформеры: Месть падших
фантастика, приключения, боевик 2009, США
8.1
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Адреналин
78 Адреналин
драма, боевик, триллер 2006, Великобритания / США
8.1
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Гонка
79 Гонка
биография, драма, боевик, спорт 2012, США
8.1
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Спасти рядового Райана
80 Спасти рядового Райана
боевик, военный, драма 1998, США
8.1
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Неудержимые
81 Неудержимые
боевик 2010, США
8.1
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2012
82 2012
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения 2009, США / Канада
8.1
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Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
83 Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
фантастика, приключения, боевик 2005, США
8.1
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Робот по имени Чаппи
84 Робот по имени Чаппи
боевик, триллер 2015, США / Мексика
8.1
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Стражи Галактики
85 Стражи Галактики
фантастика, боевик, приключения 2014, США
8.1
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Железный человек 3
86 Железный человек 3
фантастика, боевик, приключения 2013, США
8.1
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Патриот
87 Патриот
драма, военный, боевик 2000, Германия / США
8.1
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Чужие
88 Чужие
триллер, ужасы, боевик, фантастика 1986, США / Великобритания
8.1
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Небоскреб
89 Небоскреб
боевик 2018, США
8.0
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Годзилла
90 Годзилла
боевик, фантастика 1998, США / Япония
8.0
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Бамблби
91 Бамблби
фантастика, боевик 2018, США
8.0
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Дэдпул 2
92 Дэдпул 2
боевик, приключения, комедия, фантастика 2018, США
8.0
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Меч короля Артура
93 Меч короля Артура
фэнтези, боевик, драма, приключения 2017, США
8.0
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Смертельная гонка
94 Смертельная гонка
фантастика, триллер, приключения, боевик 2008, США
8.0
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Обливион
95 Обливион
боевик, фантастика 2013, США
8.0
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Город героев
96 Город героев
комедия, боевик, анимация, семейный 2014, США
8.0
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Железный человек 2
97 Железный человек 2
фантастика, боевик 2010, США
8.0
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Каратэ-пацан
98 Каратэ-пацан
драма, семейный, спорт, боевик 2010, США
8.0
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Мир Юрского периода 2
99 Мир Юрского периода 2
фантастика, боевик, приключения 2018, США
8.0
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Рэмпейдж
100 Рэмпейдж
боевик, фантастика, приключения 2018, США
8.0
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