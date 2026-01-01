Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США 2026

Рейтинг американских фильмов 2026 года

Stray Kids: The dominATE Experience 9.1
1 Stray Kids: The dominATE Experience Фильм-концерт популярной кей-поп группы
документальный, музыка 2026, Южная Корея / США
Оцените
Смотреть трейлер Билеты
Убежище 7.5
2 Убежище Новый экшен-триллер с Джейсоном Стэйтемом в роли сурового парня с темным прошлым
боевик, триллер 2026, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия Билеты
Крик 7 7.5
3 Крик 7 Последняя девушка Сидни Прескотт в который раз противостоит убийце в маске
ужасы, детектив, триллер 2026, США
Оцените
Смотреть трейлер Билеты
28 лет спустя: Часть II. Храм костей 7.4
4 28 лет спустя: Часть II. Храм костей
ужасы 2026, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия Билеты
Гренландия 2: Миграция 6.3
5 Гренландия 2: Миграция Джерард Батлер и его семья ищут новое укрытие в постапокалиптическом мире
триллер, фантастика, боевик, приключения 2026, Великобритания / США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия Билеты
Возвращение в Сайлент Хилл 4.7
6 Возвращение в Сайлент Хилл Молодой человек отправляется в туманной город ужасов, чтобы спасти возлюбленную
ужасы 2026, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия Билеты
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2026 года Лучшие фильмы 2025 года Лучшие фильмы 2024 года Лучшие фильмы 2023 года Лучшие фильмы 2022 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам Рейтинг лучших комедий Рейтинг российских фильмов Рейтинг мультфильмов Рейтинг фильмов по версии IMDb
Самые ожидаемые фильмы
284
Твое сердце будет разбито 26 марта 2026
262
Крик 7 5 марта 2026
147
Домовенок Кузя 2 19 марта 2026
78
Мстители: Доктор Дум 17 декабря 2026
68
Дом, который построил Джек 23 апреля 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Мой дед
9.1
Stray Kids: The dominATE Experience
8.9
Агент времени: Глава Инду. Фильм
8.9
Вальс со смертью
8.8
Большая земля
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Stray Kids: The dominATE Experience
9.1
Побег из Шоушенка
9.0
Monsta X: Connect X in Cinemas
9.0
Атака титанов: Последняя атака
8.9
Агент времени: Глава Инду. Фильм
Тоже считаете, что «Маша и Медведь» опасны для детей? Тогда вот 5 мультиков, которые могут заменить хит — по совету от ИИ
Витя Мясник больше не главный: кто станет мэром города в шестом сезоне «Полярного»
Не только «К себе нежно»: 3 фильма о женщинах в кризисе среднего возраста, которые заменят поход к психологу
«Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет
Без танков и пришельцев: военная драма с Петровым неожиданно растрогала британцев — награды буквально сложили к ногам
Новый хит в духе «Хрустального» и «Трассы»: 17 тысяч россиян замерли в ожидании нового детектива с Акиньшиной
Антисоветская клюква от Первого к 9 мая: оваций в фильме с Безруковым достойна только лошадь
Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»
Sci-Fi из СССР уделал «Терминатора 2» и «Космическую Одиссею» Кубрика – даже в США признали: «С ним не сравнится никто»
«Пятнадцать лет лежал без движения»: Бортко официально вернулся с новым фильмом
Это вам не «продолжите цитату»: 5 реально сложных вопросов про кино СССР (тест осилят только знатоки)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше