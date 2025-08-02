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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США 2025

Рейтинг американских фильмов 2025 года

Как приручить дракона 8.8
1 Как приручить дракона Новое воплощение истории о Беззубике и Иккинге. Игровой ремейк хитового мультика 2010 года
боевик, приключения, семейный 2025, США
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Формула 1 8.7
2 Формула 1 Маскулинный блокбастер об автогонках во главе с Брэдом Питтом
спорт 2025, США
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Лило и Стич 8.1
3 Лило и Стич Игровой ремейк одноименного диснеевского мультфильма о милом и шкодливом инопланетянине
боевик, приключения, комедия 2025, США
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Громовержцы* 8.0
4 Громовержцы* Антигерои-неудачники собираются вместе и берутся за миссию по спасению мира. «Отряд самоубийц» от студии Marvel
боевик, приключения, фантастика 2025, США
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Пункт назначения: Узы крови 7.9
5 Пункт назначения: Узы крови Смерть вновь собирает урожай. Изобретательные и отвратительные способы умереть в шестой части знаменитой франшизы
ужасы 2025, США
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Миссия невыполнима: Финальная расплата 7.8
6 Миссия невыполнима: Финальная расплата Неугомонный Том Круз спасает мир от взбунтовавшегося искусственного интеллекта
боевик 2025, США
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Супермен 7.8
7 Супермен Супергерой с Криптона возвращается. Первый крупный проект перезапущенной киновселенной DC
боевик, приключения, фэнтези 2025, США
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Ущелье 7.7
8 Ущелье Два спецагента влюбляются во время смертельно опасной миссии
боевик, мелодрама 2025, США
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Грешники 7.5
9 Грешники Вампиры заявляются на вечеринку, которую закатили гангстеры-близнецы. Авторский хоррор от режиссера «Черной пантеры»
драма 2025, США
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Балерина 7.5
10 Балерина Искусная наемница Ана де Армас ступает на тропу мести. Зубодробительный спин-офф "Джона Уика"
боевик, триллер 2025, США
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Мир Юрского периода: Возрождение 7.4
11 Мир Юрского периода: Возрождение Скарлетт Йоханссон отправляется на поиски редких динозавров. Новая часть франшизы о доисторических ящерах
боевик, приключения, фантастика 2025, США
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Верни её из мертвых 7.2
12 Верни её из мертвых Осиротевшие брат и сестра узнают о страшном ритуале, который проводит их приемная мать. Новый хоррор от создателей «Два, три, демон, приди!»
ужасы 2025, Австралия / США
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Расплата 2 7.2
13 Расплата 2 Киллер-математик и его брат берутся за опасное расследование. Бен Аффлек и Джон Бернтал в сиквеле «Расплаты» 2016 года
боевик, криминал, драма 2025, США
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Охота на воров 2: Пантера 7.2
14 Охота на воров 2: Пантера Криминальный триллер с Джерардем Батлером о противостоянии копа и алмазной мафии
боевик, криминал 2025, США
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Микки 17 7.1
15 Микки 17 Роберт Паттинсон и его клоны осваивают ледяную планету в новом фильме от создателя «Паразитов»
приключения, драма, фантастика 2025, США
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Рейс навылет 7.1
16 Рейс навылет Бывший спецагент попадает на самолет, наполненный искусными киллерами
боевик, комедия 2025, США
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Мастер 7.1
17 Мастер Боевик с Джейсоном Стэйтемом о работяге-супергерое
боевик, триллер 2025, Великобритания / США
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Каратэ-пацан: Легенды 7.1
18 Каратэ-пацан: Легенды Новая часть знаменитой бойцовской франшизы с Ральфом Маччио и Джеки Чаном
боевик, драма 2025, США
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Майнкрафт в кино 7.1
19 Майнкрафт в кино Красочное семейное фэнтези на основе хитовой строительной видеоигры
фэнтези, боевик 2025, США / Швеция / Великобритания
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28 лет спустя 6.9
20 28 лет спустя Третья часть хоррор-франшизы Дэнни Бойла и Алекса Гарленда о мире, пораженном зомби-вирусом
ужасы 2025, Великобритания / США
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Материалистка 6.6
21 Материалистка Профессиональная сводница выбирает между миллионером и бывшим парнем. Новый фильм от создательницы "Прошлых жизней"
мелодрама 2025, США
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Кровавый урожай 6.6
22 Кровавый урожай Веселый слэшер о смертоносном клоуне, который со вкусом расправляется с подростками
комедия, ужасы 2025, США / Канада / Люксембург
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М3ГАН 2.0 6.5
23 М3ГАН 2.0 Кукла-убийца М3ГАН противостоит своей злобной «сестре» Амелии. Сиквел хитового техно-хоррора 2022 года
фантастика, ужасы 2025, США
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Западня 6.5
24 Западня Воришка пытается угнать дорогое авто, но становится игрушкой мстительного садиста
триллер 2025, США / Канада / Чехия
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Капитан Америка: Новый мир 6.4
25 Капитан Америка: Новый мир Marvel представляет: Капитан Америка раскрывает заговор в Белом доме
боевик, приключения, фантастика 2025, США
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Смерть единорога 6.4
26 Смерть единорога Отец и дочь сбивают на авто мифическое животное, навлекая на себя жестокую месть его сородичей
комедия, ужасы 2025, США
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Дожить до рассвета 6.3
27 Дожить до рассвета
ужасы 2025, США
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Последнее завтра 6.2
28 Последнее завтра Популярный музыкант знакомится с таинственной девушкой и погружается в онейрический трип
драма 2025, США
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Обезьяна 6.2
29 Обезьяна Игрушечная обезьянка сеет смерть на своём пути
ужасы 2025, США
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Присутствие 6.0
30 Присутствие Психологический триллер Стивена Содерберга о борьбе с призраками
ужасы, триллер 2025, США
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Астрал. Спуск к дьяволу 5.9
31 Астрал. Спуск к дьяволу Мать борется с тёмными силами ради спасения своих детей
ужасы, триллер 2025, США
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В потерянных землях 5.7
32 В потерянных землях Опасные приключения ведьмы и проводника в мире после апокалипсиса
боевик, приключения, фэнтези 2025, США
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Очи 5.4
33 Очи Девочка спасает маленькое лесное чудище и меняет мир
приключения 2025, США
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Микки Монстр 5.2
34 Микки Монстр Пропитанный детской злобой мышонок устраивает кровавую бойню в мегаполисе
комедия, ужасы 2025, США
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Шпионская свадьба 4.6
35 Шпионская свадьба Ребел Уилсон спасает подруг от террористов. Комедийное переосмысление шпионских боевиков
боевик, комедия 2025, США
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Белоснежка 2.9
36 Белоснежка Игровой ремейк классического диснеевского мультфильма 1937 года по сказке братьев Гримм
приключения, драма, семейный 2025, США / Германия
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