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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США 2022

Рейтинг американских фильмов 2022 года

Соник 2 в кино
1 Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения 2022, США
8.7
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Анчартед: на картах не значится
2 Анчартед: на картах не значится
боевик, приключения 2022, США
8.6
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Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
3 Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
фантастика, боевик, приключения 2022, США
8.4
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Бэтмен
4 Бэтмен
фантастика, боевик, криминал 2022, США
8.4
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Смерть на Ниле
5 Смерть на Ниле
детектив, криминал, драма 2022, США / Великобритания
8.2
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Флешбэк
6 Флешбэк
боевик, триллер 2022, США
7.9
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Клон
7 Клон
фантастика, триллер 2022, США / Финляндия
7.7
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Первый встречный
8 Первый встречный
комедия, музыка, мелодрама 2022, США
7.7
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Игра теней
9 Игра теней
боевик 2022, США / Китай / Австралия
7.7
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Лулу и Бриггс
10 Лулу и Бриггс
комедия, приключения 2022, США
7.5
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Наемник
11 Наемник
боевик, триллер 2022, США
7.5
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Крик
12 Крик
ужасы, триллер 2022, США
6.9
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Всё везде и сразу
13 Всё везде и сразу
фантастика, боевик, комедия 2022, США
6.7
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Пропавшая
14 Пропавшая
триллер, боевик, детектив 2022, США
6.7
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Код 355
15 Код 355
боевик 2022, США / Китай
6.5
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Падение Луны
16 Падение Луны
боевик, приключения, фантастика 2022, США / Канада / Китай
6.4
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Призраки квартиры 203
17 Призраки квартиры 203
ужасы 2022, США
5.3
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Первая любовь
18 Первая любовь
мелодрама 2022, США
4.6
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Месть Банши
19 Месть Банши
боевик, триллер 2022, США
3.8
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