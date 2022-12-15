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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США 2021

Рейтинг американских фильмов 2021 года

Человек-паук: Нет пути домой
1 Человек-паук: Нет пути домой
фантастика, боевик, приключения 2021, США
9.1
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Зверопой 2
2 Зверопой 2
анимация, мюзикл 2021, США
8.9
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Шан-Чи и легенда десяти колец
3 Шан-Чи и легенда десяти колец
фэнтези, боевик, комедия 2021, США
8.8
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Лука
4 Лука
анимация, приключения, фэнтези 2021, США
8.8
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Круэлла
5 Круэлла
комедия 2021, США
8.8
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Главный герой
6 Главный герой
фантастика, боевик, комедия, приключения 2021, США
8.5
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Райя и последний дракон
7 Райя и последний дракон
анимация 2021, США
8.5
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Не время умирать
8 Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения 2021, США / Великобритания
8.5
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Веном 2
9 Веном 2
фантастика, боевик 2021, США
8.4
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Энканто
10 Энканто
приключения, анимация, комедия 2021, США / Колумбия
8.4
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Дом Gucci
11 Дом Gucci
криминал, драма, триллер 2021, США
8.3
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Круиз по джунглям
12 Круиз по джунглям
приключения 2021, США
8.3
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Большой красный пес Клиффорд
13 Большой красный пес Клиффорд
анимация, семейный 2021, США
8.2
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Камон Камон
14 Камон Камон
драма 2021, США
8.2
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Босс-молокосос 2
15 Босс-молокосос 2
анимация 2021, США
8.2
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Клаустрофобы 2: Лига выживших
16 Клаустрофобы 2: Лига выживших
ужасы, триллер 2021, США
8.1
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Заклятие 3: По воле дьявола
17 Заклятие 3: По воле дьявола
ужасы 2021, США
8.1
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Семейка Аддамс: Горящий тур
18 Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.1
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Лакричная пицца
19 Лакричная пицца
комедия, драма 2021, США
8.0
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Дюна
20 Дюна
фантастика, боевик, приключения 2021, США
8.0
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Последняя дуэль
21 Последняя дуэль
драма 2021, США
7.9
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Тихое место 2
22 Тихое место 2
ужасы 2021, США
7.9
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Воспоминания
23 Воспоминания
фантастика, триллер, мелодрама 2021, США
7.9
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Неисправимый Рон
24 Неисправимый Рон
анимация 2021, США
7.9
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Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
25 Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
мелодрама, комедия 2021, США
7.8
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Мавританец
26 Мавританец
драма, триллер 2021, США
7.8
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Охотники за привидениями: наследники
27 Охотники за привидениями: наследники
фантастика, приключения, комедия 2021, США
7.8
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Том и Джерри
28 Том и Джерри
анимация 2021, США
7.8
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Вестсайдская история
29 Вестсайдская история
мюзикл, мелодрама, криминал 2021, США
7.8
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Щенячий патруль в кино
30 Щенячий патруль в кино
анимация, приключения 2021, США / Канада
7.7
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Дьявол в деталях
31 Дьявол в деталях
триллер 2021, США
7.7
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Годзилла против Конга
32 Годзилла против Конга
фантастика, боевик, драма 2021, США
7.6
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Кролик Питер 2
33 Кролик Питер 2
семейный, приключения 2021, США
7.6
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Чёрная Вдова
34 Чёрная Вдова
фантастика, боевик, приключения 2021, США
7.6
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Никто
35 Никто
боевик, триллер, криминал 2021, США
7.6
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Ледяной драйв
36 Ледяной драйв
боевик 2021, США
7.5
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Телохранитель жены киллера
37 Телохранитель жены киллера
боевик, комедия 2021, США
7.5
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Форсаж 9
38 Форсаж 9
боевик, криминал 2021, США
7.5
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Аллея кошмаров
39 Аллея кошмаров
триллер, драма, детектив 2021, США
7.5
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Вечные
40 Вечные
фантастика, боевик 2021, США
7.5
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Злое
41 Злое
ужасы 2021, США
7.4
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Судная ночь навсегда
42 Судная ночь навсегда
ужасы, триллер, боевик 2021, США
7.4
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Король Ричард
43 Король Ричард
драма, биография, спорт 2021, США
7.3
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Не дыши 2
44 Не дыши 2
криминал, ужасы, триллер 2021, США
7.3
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Мортал комбат
45 Мортал комбат
боевик, фэнтези, фантастика 2021, США
7.2
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Поступь хаоса
46 Поступь хаоса
фантастика 2021, США
7.0
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Красотка на взводе
47 Красотка на взводе
боевик 2021, США
6.9
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Хэллоуин убивает
48 Хэллоуин убивает
ужасы, триллер 2021, США
6.7
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Космический джем: Новое поколение
49 Космический джем: Новое поколение
анимация, комедия, фэнтези, фантастика 2021, США
6.7
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Пила: Спираль
50 Пила: Спираль
ужасы 2021, США
6.7
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G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз
51 G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз
боевик, фантастика 2021, США
6.6
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Время
52 Время
триллер 2021, США
6.6
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Вальдо
53 Вальдо
криминал, комедия 2021, США
6.5
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Те, кто желает мне смерти
54 Те, кто желает мне смерти
триллер 2021, Канада / США
6.5
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Кэндимен
55 Кэндимен
ужасы 2021, США
6.5
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Отряд самоубийц: Миссия навылет
56 Отряд самоубийц: Миссия навылет
боевик, фантастика 2021, США
6.5
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Отчаянные аферистки
57 Отчаянные аферистки
комедия 2021, США
6.3
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Охотник за разумом. Схватка
58 Охотник за разумом. Схватка
биография, криминал, драма 2021, США
6.3
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После. Глава 3
59 После. Глава 3
драма 2021, США
6.2
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Обитель зла: Раккун-Сити
60 Обитель зла: Раккун-Сити
боевик, ужасы, мистика 2021, Германия / США
6.1
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King’s man: Начало
61 King’s man: Начало
боевик, комедия 2021, США / Великобритания
6.0
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Хороший, плохой, коп
62 Хороший, плохой, коп
боевик, триллер 2021, США
6.0
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Аннетт
63 Аннетт
драма, мюзикл 2021, США / Франция
5.8
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В западне
64 В западне
ужасы, триллер 2021, США
5.7
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Дом на другой стороне
65 Дом на другой стороне
ужасы, триллер 2021, США
5.7
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Матрица: Воскрешение
66 Матрица: Воскрешение
фантастика, боевик 2021, США
5.7
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Легенда о Зелёном рыцаре
67 Легенда о Зелёном рыцаре
фэнтези, драма, мелодрама 2021, США / Ирландия
5.0
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Проклятие монахинь
68 Проклятие монахинь
драма, ужасы 2021, США
3.1
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