Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Рейтинг фильмов
Топ 1000 лучших фильмов
США
2021
Рейтинг американских фильмов 2021 года
Топ 1000
Самые ожидаемые
В прокате
Сериалы
1
Человек-паук: Нет пути домой
фантастика, боевик, приключения
2021, США
9.1
Оцените
2
Зверопой 2
анимация, мюзикл
2021, США
8.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
3
Шан-Чи и легенда десяти колец
фэнтези, боевик, комедия
2021, США
8.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
4
Лука
анимация, приключения, фэнтези
2021, США
8.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
5
Круэлла
комедия
2021, США
8.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
6
Главный герой
фантастика, боевик, комедия, приключения
2021, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
7
Райя и последний дракон
анимация
2021, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
8
Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения
2021, США / Великобритания
8.5
Оцените
Смотреть онлайн
9
Веном 2
фантастика, боевик
2021, США
8.4
Оцените
10
Энканто
приключения, анимация, комедия
2021, США / Колумбия
8.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
11
Дом Gucci
криминал, драма, триллер
2021, США
8.3
Оцените
Смотреть онлайн
12
Круиз по джунглям
приключения
2021, США
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
13
Большой красный пес Клиффорд
анимация, семейный
2021, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
14
Камон Камон
драма
2021, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
15
Босс-молокосос 2
анимация
2021, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
16
Клаустрофобы 2: Лига выживших
ужасы, триллер
2021, США
8.1
Оцените
17
Заклятие 3: По воле дьявола
ужасы
2021, США
8.1
Оцените
18
Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный
2021, США / Великобритания / Канада
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
19
Лакричная пицца
комедия, драма
2021, США
8.0
Оцените
20
Дюна
фантастика, боевик, приключения
2021, США
8.0
Оцените
21
Последняя дуэль
драма
2021, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
22
Тихое место 2
ужасы
2021, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
23
Воспоминания
фантастика, триллер, мелодрама
2021, США
7.9
Оцените
24
Неисправимый Рон
анимация
2021, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
25
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
мелодрама, комедия
2021, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
26
Мавританец
драма, триллер
2021, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
27
Охотники за привидениями: наследники
фантастика, приключения, комедия
2021, США
7.8
Оцените
28
Том и Джерри
анимация
2021, США
7.8
Оцените
29
Вестсайдская история
мюзикл, мелодрама, криминал
2021, США
7.8
Оцените
30
Щенячий патруль в кино
анимация, приключения
2021, США / Канада
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
31
Дьявол в деталях
триллер
2021, США
7.7
Оцените
32
Годзилла против Конга
фантастика, боевик, драма
2021, США
7.6
Оцените
33
Кролик Питер 2
семейный, приключения
2021, США
7.6
Оцените
34
Чёрная Вдова
фантастика, боевик, приключения
2021, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
35
Никто
боевик, триллер, криминал
2021, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
36
Ледяной драйв
боевик
2021, США
7.5
Оцените
Смотреть онлайн
37
Телохранитель жены киллера
боевик, комедия
2021, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
38
Форсаж 9
боевик, криминал
2021, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
39
Аллея кошмаров
триллер, драма, детектив
2021, США
7.5
Оцените
40
Вечные
фантастика, боевик
2021, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
41
Злое
ужасы
2021, США
7.4
Оцените
42
Судная ночь навсегда
ужасы, триллер, боевик
2021, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
43
Король Ричард
драма, биография, спорт
2021, США
7.3
Оцените
44
Не дыши 2
криминал, ужасы, триллер
2021, США
7.3
Оцените
45
Мортал комбат
боевик, фэнтези, фантастика
2021, США
7.2
Оцените
46
Поступь хаоса
фантастика
2021, США
7.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
47
Красотка на взводе
боевик
2021, США
6.9
Оцените
Смотреть онлайн
48
Хэллоуин убивает
ужасы, триллер
2021, США
6.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
49
Космический джем: Новое поколение
анимация, комедия, фэнтези, фантастика
2021, США
6.7
Оцените
50
Пила: Спираль
ужасы
2021, США
6.7
Оцените
51
G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз
боевик, фантастика
2021, США
6.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
52
Время
триллер
2021, США
6.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
53
Вальдо
криминал, комедия
2021, США
6.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
54
Те, кто желает мне смерти
триллер
2021, Канада / США
6.5
Оцените
55
Кэндимен
ужасы
2021, США
6.5
Оцените
Смотреть онлайн
56
Отряд самоубийц: Миссия навылет
боевик, фантастика
2021, США
6.5
Оцените
57
Отчаянные аферистки
комедия
2021, США
6.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
58
Охотник за разумом. Схватка
биография, криминал, драма
2021, США
6.3
Оцените
59
После. Глава 3
драма
2021, США
6.2
Оцените
Смотреть онлайн
60
Обитель зла: Раккун-Сити
боевик, ужасы, мистика
2021, Германия / США
6.1
Оцените
61
King’s man: Начало
боевик, комедия
2021, США / Великобритания
6.0
Оцените
62
Хороший, плохой, коп
боевик, триллер
2021, США
6.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
63
Аннетт
драма, мюзикл
2021, США / Франция
5.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
64
В западне
ужасы, триллер
2021, США
5.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
65
Дом на другой стороне
ужасы, триллер
2021, США
5.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
66
Матрица: Воскрешение
фантастика, боевик
2021, США
5.7
Оцените
67
Легенда о Зелёном рыцаре
фэнтези, драма, мелодрама
2021, США / Ирландия
5.0
Оцените
Смотреть онлайн
68
Проклятие монахинь
драма, ужасы
2021, США
3.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
анимация
аниме
балет
биография
боевик
вестерн
военный
детектив
детский
документальный
драма
исторический
катастрофа
комедия
концерт
короткометражный
криминал
мелодрама
мистика
музыка
мюзикл
приключения
сборник
семейный
сказка
спорт
триллер
ужасы
фантастика
фэнтези
эротика
Страна
Австралия
Австрия
Аргентина
Беларусь
Бельгия
Болгария
Бразилия
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Германия
Гонконг
Греция
Дания
Индия
Индонезия
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Канада
Катар
Китай
Колумбия
Корея
Латвия
Ливан
Лихтенштейн
Люксембург
Македония
Мальта
Марокко
Мексика
Монако
Монголия
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
ОАЭ
Польша
Португалия
Россия
Румыния
СССР
США
Сербия
Сингапур
Таиланд
Турция
Украина
ФРГ
Финляндия
Франция
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Югославия
Япония
Год
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1969
1968
1966
1964
1961
1957
1956
1955
1940
Применить
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы
Топ 1000 лучших фильмов
Лучшие фильмы в прокате
Лучшие фильмы 2021 года
Лучшие фильмы 2020 года
Лучшие фильмы 2019 года
Лучшие фильмы 2018 года
Лучшие отечественные фильмы
Лучшие фильмы по странам
Лучшие фильмы по жанрам
Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды
15 декабря 2022
206
Аватар 4
17 декабря 2026
173
Аватар 3
19 декабря 2024
148
Аквамен 2
16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки
10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»