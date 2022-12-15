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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США 2019

Рейтинг американских фильмов 2019 года

FORD против FERRARI
1 FORD против FERRARI
биография, драма, спорт 2019, США
8.9
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Малефисента: Владычица тьмы
2 Малефисента: Владычица тьмы
фэнтези, семейный, приключения 2019, США
8.6
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Эверест
3 Эверест
анимация 2019, США
8.6
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Холодное сердце 2
4 Холодное сердце 2
анимация, семейный, детский 2019, США
8.6
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Достать ножи
5 Достать ножи
детектив, драма, криминал, комедия 2019, США
8.6
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В метре друг от друга
6 В метре друг от друга
мелодрама, драма 2019, США
8.6
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Собачья жизнь 2
7 Собачья жизнь 2
семейный 2019, США
8.6
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Король Лев
8 Король Лев
фантастика, семейный 2019, США
8.5
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Мстители: Финал
9 Мстители: Финал
боевик, фантастика 2019, США
8.5
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Маленькие женщины
10 Маленькие женщины
мелодрама, драма 2019, США
8.5
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Человек-паук: Вдали от дома
11 Человек-паук: Вдали от дома
фантастика, боевик 2019, США
8.4
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Камуфляж и шпионаж
12 Камуфляж и шпионаж
анимация, фантастика, семейный 2019, США
8.3
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Аладдин
13 Аладдин
приключения, мюзикл 2019, США
8.3
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Вперёд
14 Вперёд
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези 2019, США
8.2
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Соник в кино
15 Соник в кино
фэнтези 2019, США
8.2
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Клаустрофобы
16 Клаустрофобы
ужасы 2019, США
8.2
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Доктор Сон
17 Доктор Сон
мистика, ужасы 2019, США
8.1
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Дело Ричарда Джуэлла
18 Дело Ричарда Джуэлла
драма 2019, США
8.1
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Джуманджи: Новый уровень
19 Джуманджи: Новый уровень
приключения, комедия 2019, США
8.1
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Джокер
20 Джокер
криминал, драма 2019, США
8.1
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После
21 После
драма, мелодрама 2019, США
8.1
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Путь домой
22 Путь домой
приключения, семейный 2019, США
8.1
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Тайная жизнь домашних животных 2
23 Тайная жизнь домашних животных 2
анимация, комедия 2019, США
8.1
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Рождество на двоих
24 Рождество на двоих
мелодрама, комедия 2019, США
8.0
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Форсаж: Хоббс и Шоу
25 Форсаж: Хоббс и Шоу
боевик, криминал 2019, США
7.9
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Арахисовый сокол
26 Арахисовый сокол
приключения 2019, США
7.9
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Lil Peep: Всё для всех
27 Lil Peep: Всё для всех
документальный 2019, США
7.9
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Angry Birds 2 в кино
28 Angry Birds 2 в кино
анимация, детский 2019, США
7.8
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Капитан Марвел
29 Капитан Марвел
приключения, фэнтези, боевик 2019, США
7.8
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Дамбо
30 Дамбо
семейный, фэнтези, приключения 2019, США
7.7
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История игрушек 4
31 История игрушек 4
комедия, фэнтези, детский, семейный 2019, США
7.7
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Семейка Аддамс
32 Семейка Аддамс
анимация, фэнтези 2019, США
7.7
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Шазам!
33 Шазам!
фантастика, фэнтези, боевик 2019, США
7.7
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Падение ангела
34 Падение ангела
боевик, триллер 2019, США
7.7
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1917
35 1917
военный, драма 2019, Великобритания / США
7.6
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Покемон. Детектив Пикачу
36 Покемон. Детектив Пикачу
детектив, комедия 2019, США
7.6
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Отпетые мошенницы
37 Отпетые мошенницы
комедия 2019, США
7.6
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Оно 2
38 Оно 2
ужасы, триллер 2019, США
7.6
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Щегол
39 Щегол
драма 2019, США
7.4
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Рэмбо: Последняя кровь
40 Рэмбо: Последняя кровь
боевик, триллер 2019, США
7.4
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Я иду искать
41 Я иду искать
ужасы, триллер, детектив 2019, США
7.4
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Сиротский Бруклин
42 Сиротский Бруклин
криминал, триллер 2019, США
7.4
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Гемини
43 Гемини
боевик, драма, фантастика 2019, США
7.3
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Джон Уик 3
44 Джон Уик 3
боевик 2019, США
7.2
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Zомбилэнд: контрольный выстрел
45 Zомбилэнд: контрольный выстрел
комедия, ужасы 2019, США
7.2
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Наркокурьер
46 Наркокурьер
детектив, криминал, драма 2019, США
7.2
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Капкан
47 Капкан
ужасы 2019, США
7.2
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Али, рули!
48 Али, рули!
боевик, комедия 2019, США
7.2
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Счастливого нового дня смерти
49 Счастливого нового дня смерти
ужасы, детектив, триллер 2019, США
7.2
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Страшные истории для рассказа в темноте
50 Страшные истории для рассказа в темноте
ужасы 2019, США
7.2
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Годзилла 2: Король монстров
51 Годзилла 2: Король монстров
фантастика, боевик, приключения 2019, США
7.2
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Мы
52 Мы
ужасы, триллер 2019, США
7.1
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Однажды в... Голливуде
53 Однажды в... Голливуде
комедия, драма 2019, США
7.0
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Маяк
54 Маяк
ужасы, фэнтези 2019, США
7.0
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Терминатор: Темные судьбы
55 Терминатор: Темные судьбы
фантастика, боевик 2019, США
7.0
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Под водой
56 Под водой
боевик, драма, триллер 2019, США
6.9
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Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
57 Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
фантастика, боевик 2019, США
6.9
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Люди в черном: Интернэшнл
58 Люди в черном: Интернэшнл
фантастика, приключения 2019, США
6.8
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Проклятие Аннабель 3
59 Проклятие Аннабель 3
ужасы 2019, США
6.8
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Кладбище домашних животных
60 Кладбище домашних животных
ужасы, триллер 2019, США
6.8
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Стриптизерши
61 Стриптизерши
триллер, драма 2019, США
6.6
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Стекло
62 Стекло
триллер 2019, США
6.6
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Та еще парочка
63 Та еще парочка
комедия 2019, США
6.6
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Люди Икс: Тёмный Феникс
64 Люди Икс: Тёмный Феникс
фантастика, боевик, приключения 2019, США
6.4
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Хеллбой
65 Хеллбой
фантастика, фэнтези, боевик 2019, США
6.4
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Проклятие плачущей
66 Проклятие плачущей
ужасы 2019, США
6.4
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Ангелы Чарли
67 Ангелы Чарли
боевик, комедия 2019, США
6.2
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Мёртвые не умирают
68 Мёртвые не умирают
комедия, ужасы 2019, США
5.8
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Гори, гори ясно
69 Гори, гори ясно
ужасы 2019, США
5.8
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Ма
70 Ма
ужасы, триллер 2019, США
5.8
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Солнцестояние
71 Солнцестояние
ужасы 2019, США
5.6
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Гретель и Гензель
72 Гретель и Гензель
ужасы, фэнтези, триллер 2019, США
5.6
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Пляжный бездельник
73 Пляжный бездельник
комедия 2019, США
4.2
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Лес призраков: Сатор
74 Лес призраков: Сатор
ужасы 2019, США
3.9
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Холмс & Ватсон
75 Холмс & Ватсон
детектив, комедия, приключения 2019, США
3.5
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